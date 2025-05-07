Зазирніть у моє життя: Світоліна показала, як проводить день перед турніром у Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, який вигляд має її розклад перед стартом турніру WTA 1000 у Римі.

Кадрами свого дня з таймінгом та невеличкими коментарями тенісистка поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Як Світоліна проводить свій день у Римі

На знімках Світоліна показала, що прокидається досить рано, після чого у неї заплановані ранкові процедури, час на каву, зустріч через відеозв’язок та сніданок.

Зараз дивляться

— Зазирніть у моє життя в Римі, коли я готуюся до турніру Internazionali BNL d’Italia, – підписала публікацію Еліна.

Перед стартом турніру, тріумфаторкою якого Еліна була двічі у 2017 та 2018 роках, українка поспілкувалася з пресою, а також поділилася пам’ятними кадрами, де вона з трофеєм.

Розклад Світоліної передбачав також тренування та відновлювальні процедури. Зокрема, спортсменка показала, що проходить курс акупунктури – це метод традиційної китайської медицини, коли у тіло вводять тонкі голки.

Крім того, Еліна показала, що у Римі серед страв обирає пасту, але не забуває себе балувати смаколиками, зокрема морозивом. Перед сном спортсменка знаходить час для читання книги.

View this post on Instagram A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina)

На турнірі у Римі Еліна Світоліна стартує з другого кола у статусі сіяної. Її суперницею стане представниця Іспанії Джессіка Бузас Манейро, яка у першому колі вибила зі змагань американку Енн Лі.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Світоліна покращила своє становище на три позиції та піднялася на 14-ту сходинку.

Фото: Еліна Світоліна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.