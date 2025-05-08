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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Парижі фанати спалили автомобіль, який в’їхав у натовп вболівальників ПСЖ

фанати ПСЖ
Фото: Getty Images

Під час святкування вболівальниками ПСЖ виходу їхньої команди до фіналу Ліги чемпіонів неподалік Єлисейських полів у Парижі автомобіль в’їхав у натовп фанатів, збивши кількох людей.

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

У Парижі авто в’їхало у натовп фанатів ПСЖ

Унаслідок інциденту щонайменше троє вболівальників потребували медичної допомоги.

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У поліції Парижа повідомили, що один із постраждалих – неповнолітній. Його доставили в лікарню, а іншим двом надали невідкладну допомогу на місці.

Після інциденту десятки вболівальників почали переслідувати автомобіль, який пізніше знайшли спаленим неподалік місця, де збили фанатів.

Видання зазначає, що невідомо, чи були заарештовані пасажири, які перебували в машині, і чому автомобіль врізався в натовп. Однак джерела у поліції повідомили, що водій втік з місця події.

У відповідь на запит прокуратура Парижа заявила про “проведення численних розслідувань”. Зокрема, розпочато розслідування за фактами насильства із застосуванням зброї, що призвело до повної непрацездатності на понад 8 днів, а також наїзду на людину і ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці.

Видання зазначає, що, хоча атмосфера була святковою для тисяч паризьких вболівальників, протягом ночі сталося кілька напружених сцен. У відповідь на деякі дії вболівальників правоохоронці застосували сльозогінний газ. Також були пошкоджені магазини та транспортні засоби.

Поліції Парижа повідомила, що у французькій столиці було заарештовано 43 особи. Незабаром прокуратура заявила, що 44 людини все ще перебувають під вартою.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Путівку у фінал турніру парижани вирвали у двоматчевому протистоянні з лондонським Арсеналом.

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Париж, ПСЖ, франция, Футбол
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