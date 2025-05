У Парижі фанати спалили автомобіль, який в’їхав у натовп вболівальників ПСЖ

Під час святкування вболівальниками ПСЖ виходу їхньої команди до фіналу Ліги чемпіонів неподалік Єлисейських полів у Парижі автомобіль в’їхав у натовп фанатів, збивши кількох людей.

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

Унаслідок інциденту щонайменше троє вболівальників потребували медичної допомоги.

У поліції Парижа повідомили, що один із постраждалих – неповнолітній. Його доставили в лікарню, а іншим двом надали невідкладну допомогу на місці.

Після інциденту десятки вболівальників почали переслідувати автомобіль, який пізніше знайшли спаленим неподалік місця, де збили фанатів.

In Paris, a driver drove into a crowd of fans – the fans set his car on fire.

PSG’s 2-1 win over Arsenal in the Champions League semi-finals almost ended in tragedy. As fans were walking along the Champs-Élysées celebrating their progress to the final, a black Mercedes… pic.twitter.com/cT7895mrmJ

