У Парижі фанати спалили автомобіль, який в’їхав у натовп вболівальників ПСЖ

Під час святкування вболівальниками ПСЖ виходу їхньої команди до фіналу Ліги чемпіонів неподалік Єлисейських полів у Парижі автомобіль в’їхав у натовп фанатів, збивши кількох людей.

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

У Парижі авто в’їхало у натовп фанатів ПСЖ

Унаслідок інциденту щонайменше троє вболівальників потребували медичної допомоги.

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У поліції Парижа повідомили, що один із постраждалих – неповнолітній. Його доставили в лікарню, а іншим двом надали невідкладну допомогу на місці.

Після інциденту десятки вболівальників почали переслідувати автомобіль, який пізніше знайшли спаленим неподалік місця, де збили фанатів.

In Paris, a driver drove into a crowd of fans – the fans set his car on fire. PSG’s 2-1 win over Arsenal in the Champions League semi-finals almost ended in tragedy. As fans were walking along the Champs-Élysées celebrating their progress to the final, a black Mercedes… pic.twitter.com/cT7895mrmJ — Peacemaker (@peacemaket71) May 8, 2025

Видання зазначає, що невідомо, чи були заарештовані пасажири, які перебували в машині, і чому автомобіль врізався в натовп. Однак джерела у поліції повідомили, що водій втік з місця події.

У відповідь на запит прокуратура Парижа заявила про “проведення численних розслідувань”. Зокрема, розпочато розслідування за фактами насильства із застосуванням зброї, що призвело до повної непрацездатності на понад 8 днів, а також наїзду на людину і ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці.

Видання зазначає, що, хоча атмосфера була святковою для тисяч паризьких вболівальників, протягом ночі сталося кілька напружених сцен. У відповідь на деякі дії вболівальників правоохоронці застосували сльозогінний газ. Також були пошкоджені магазини та транспортні засоби.

Поліції Парижа повідомила, що у французькій столиці було заарештовано 43 особи. Незабаром прокуратура заявила, що 44 людини все ще перебувають під вартою.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Путівку у фінал турніру парижани вирвали у двоматчевому протистоянні з лондонським Арсеналом.

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