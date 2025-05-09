Динамо не вдалося обіграти Полісся у центральному матчі 28 туру УПЛ

Київське Динамо та житомирське Полісся розписали нічию у матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.

Матч Полісся – Динамо Київ відбувся у Житомирі на Центральному стадіоні та завершився з рахунком 0:0.

Полісся – Динамо Київ – 0:0

Упродовж матчу футболісти Полісся більше контролювали м’яча – 52% проти 48% у гостей. Також господарі завдали більше ударів по воротах, ніж чинні лідери чемпіонату України – 8 до 5.

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Загалом гра була досить напруженою, було багато боротьби, але без забитих м’ячів.

У турнірній таблиці Динамо є лідером, маючи в активі 68 очок. Полісся йде на четвертій сходинці із 44 очками. Друге місце у чемпіонаті України з футболу посідає Олександрія (63), а трійку лідерів замикає Шахтар (58).

Наступну гру у чемпіонаті Динамо проведе проти одеського Чорноморця 18 травня, а Полісся зіграє на виїзді з луганською Зорею 17 травня.

Раніше нульовою нічиєю завершився матч 28 туру УПЛ між Зорею та Шахтарем.

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