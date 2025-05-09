Шахтар не зміг обіграти Зорю та втратив очки у перегонах за срібло УПЛ

Луганська Зоря та донецький Шахтар зіграли внічию у матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу.

Матч Зоря – Шахтар відбувся у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського та завершився з рахунком 0:0.

Зоря – Шахтар: як минув матч

За три тури до завершення поточного розіграшу української Прем’єр-ліги Шахтар підходив до гри із Зорею із шістьма очками відставання від другої у таблиці Олександрії. Відставання від Динамо взагалі становить 10 очок.

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На 17-й хвилині матчу підопічні Маріно Пушича залишилися у меншості після того, як захисник Алаа Грам отримав другу жовту картку за фол на форварду господарів Пилипу Будківському.

Першу жовту туніський захисник гірників отримав на десятій хвилині за словесну перепалку з Будківським, яка переросла у штовханину. Українцю арбітр також показав гірчичника.

Загалом перший тайм матчу минув за рівного володіння м’ячем. Хороший шанс відзначитися мав Егіналду, а також Кевін на початку другого тайму.

Футболісти Зорі також змарнували свої нагоди: Роман Вантух не зміг переграти голкіпера Шахтаря, а ще два моменти було в Артема Слесара – у першому він влучив у поперечину, а в другому пробив повз.

Зоря – Шахтар – 0:0

Вилучення: Грам, 17

Тож у турнірній таблиці УПЛ Шахтар набрав 59 очок та йде на третьому місці. Зоря посідає сьому позицію, маючи 37 очок в активі.

Наступну гру у чемпіонаті України Шахтар проведе на виїзді проти Інгульця 18 травня, а Зоря зіграє з житомирським Поліссям 17 травня.

Фото: УПЛ

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