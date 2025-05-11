Барселона – Реал Мадрид: де дивитися Ель Класіко у 35-му турі Ла Ліги

Барселона та Реал Мадрид зустрінуться у 35-му турі чемпіонату Іспанії з футболу. Це буде вже четверте Ель Класіко в поточному сезоні.

Матч Барселона – Реал Мадрид відбудеться 11 травня на стадіоні Естадіо Олімпіко у Барселоні. Початок матчу – о 17:15 за київським часом.

Матч Барселона – Реал, де дивитися в Україні та хто покаже гру блаугранас і вершкових у другому колі чемпіонату Іспанії з футболу, розповідають Факти ICTV.

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Пряму трансляцію матчу Барселона – Реал Мадрид можна буде подивитися на платформі Megogo.

Трансляція матчу 35-го туру чемпіонату Іспанії буде доступна на каналі Megogo Футбол Перший, а також в підрозділі Футбол у розділі Спорт.

Ель-Класіко можна буде подивитися онлайн за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

За чотири тури до завершення сезону-2024/25 у Ла Лізі Барселона лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 79 очок. Реал йде другим із 75 очками. Трійку лідерів замикає мадридський Атлетіко (67).

Зазначимо, що у поточному сезоні Реал ще жодного разу не зміг обіграти Барселону. За забитими голами в останніх трьох матчах Барселона переважає у статистиці – 12 проти 4 точних ударів у вершкових.

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