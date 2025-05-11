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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру у Римі, здолавши канадку Фернандес

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до четвертого кола тенісного турніру WTA 1000 у Римі.

У двох сетах вона обіграла сіяну Лейлу Фернандес, яка представляє Канаду, з рахунком 6:4, 6:2.

Костюк обіграла Фернандес на турнірі у Римі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 36 хвилин, за які Костюк п’ять разів подала навиліт і припустилася стільки ж подвійних помилок. У Фернандес – жодного ейсу та чотири подвійні помилки.

Зараз дивляться

У першому сеті Марті вдалося зробити брейк на другій подачі суперниці, але згодом Лейла взяла подачу українки. Ключовим став дев’ятий гейм, в якому Костюк оформила брейк, а потім закрила сет.

У другій партії Костюк оформила два брейки та з першого разу реалізувала матчпойнт.

За вихід до чвертьфіналу змагань Марта Костюк зустрінеться з “нейтральною” Аріною Соболенко, яка у трьох сетах обіграла американку Софію Кенін.

Раніше до 1/8 фіналу турніру у Римі пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна. Її суперницею буде американка Даніель Коллінз, яка у попередньому колі вибила польку Ігу Свьонтек.

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Марта Костюк, Теніс
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