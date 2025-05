Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру у Римі, здолавши канадку Фернандес

Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до четвертого кола тенісного турніру WTA 1000 у Римі.

У двох сетах вона обіграла сіяну Лейлу Фернандес, яка представляє Канаду, з рахунком 6:4, 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 36 хвилин, за які Костюк п’ять разів подала навиліт і припустилася стільки ж подвійних помилок. У Фернандес – жодного ейсу та чотири подвійні помилки.

У першому сеті Марті вдалося зробити брейк на другій подачі суперниці, але згодом Лейла взяла подачу українки. Ключовим став дев’ятий гейм, в якому Костюк оформила брейк, а потім закрила сет.

У другій партії Костюк оформила два брейки та з першого разу реалізувала матчпойнт.

Marta moves on in Roma! @marta_kostyuk passes Fernandez’s test 6-4, 6-2 and is into the next round. #IBI25 pic.twitter.com/fkMDvK95fC

— wta (@WTA) May 11, 2025