Перед матчем АПЛ стюарди відібрали у журналіста прапор України: як пояснили у клубі

Журналіст Ендрю Тодос повідомив, що перед матчем між Іпсвічем та Брентфордом у чемпіонаті Англії стюарди на стадіоні Портмен Роуд відібрали у нього прапор України, бо він нібито “політичний”.

Пізніше в Іпсвічі пояснили інцидент “помилкою в судженні стюарда”.

У журналіста на матчі АПЛ відібрали прапор України

Тодос повідомив, що стюарди Іпсвіча відібрали у нього прапор України перед початком матчу.

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Вчинок мотивували тим, що прапор нібито є “політичним”, хоча, за словами журналіста, на ньому не було написано жодних політичних лозунгів.

— Ганебні сцени від стюардів Іпсвіча. Наш звичайний прапор України забрали на турнікетах, тому що він “політичний”. Начебто, повернуть назад. Байдуже, що у Брентфорда в складі українець, — йдеться у дописі на платформі X на сторінці Zorya Londonsk, яку заснував Тодос.

Як стверджує журналіст, інші вболівальники потрапили на арену з прапорами своїх країн без перешкод від стюардів.

Після матчу український стяг повернули журналісту і він сфотографувався з ним на арені.

Як коментують в Іпсвічі

Директор із медіа та комунікацій Іпсвіча Маркус Неш пояснив інцидент “помилкою в судженні стюарда”, а клуб продовжує висловлювати підтримку Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

— Ми хотіли б чітко заявити, що це була помилка в судженні стюарда. Цього не мало статися, — пояснив Неш в коментарі виданню Tribuna.com.

Він зазначив, що Іпсвіч раніше висловлював підтримку українському народу, і ця окрема помилка жодним чином не відображає позицію клубу.

Неш додав, що у клубі нададуть подальші рекомендації та проведуть навчання, щоб такі інциденти не повторювалися.

Сам матч завершився мінімальною перемогою Брентфорда над Іпсвічем із рахунком 0:1. Автором єдиного голу став півзахисник Кевін Шаде. Українець Єгор Ярмолюк відіграв весь матч.

Фото: Zorya Londonsk

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