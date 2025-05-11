Перед матчем АПЛ стюарди відібрали у журналіста прапор України: як пояснили у клубі
Журналіст Ендрю Тодос повідомив, що перед матчем між Іпсвічем та Брентфордом у чемпіонаті Англії стюарди на стадіоні Портмен Роуд відібрали у нього прапор України, бо він нібито “політичний”.
Пізніше в Іпсвічі пояснили інцидент “помилкою в судженні стюарда”.
У журналіста на матчі АПЛ відібрали прапор України
Тодос повідомив, що стюарди Іпсвіча відібрали у нього прапор України перед початком матчу.
Вчинок мотивували тим, що прапор нібито є “політичним”, хоча, за словами журналіста, на ньому не було написано жодних політичних лозунгів.
— Ганебні сцени від стюардів Іпсвіча. Наш звичайний прапор України забрали на турнікетах, тому що він “політичний”. Начебто, повернуть назад. Байдуже, що у Брентфорда в складі українець, — йдеться у дописі на платформі X на сторінці Zorya Londonsk, яку заснував Тодос.
Як стверджує журналіст, інші вболівальники потрапили на арену з прапорами своїх країн без перешкод від стюардів.
Після матчу український стяг повернули журналісту і він сфотографувався з ним на арені.
Як коментують в Іпсвічі
Директор із медіа та комунікацій Іпсвіча Маркус Неш пояснив інцидент “помилкою в судженні стюарда”, а клуб продовжує висловлювати підтримку Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
— Ми хотіли б чітко заявити, що це була помилка в судженні стюарда. Цього не мало статися, — пояснив Неш в коментарі виданню Tribuna.com.
Він зазначив, що Іпсвіч раніше висловлював підтримку українському народу, і ця окрема помилка жодним чином не відображає позицію клубу.
Неш додав, що у клубі нададуть подальші рекомендації та проведуть навчання, щоб такі інциденти не повторювалися.
Сам матч завершився мінімальною перемогою Брентфорда над Іпсвічем із рахунком 0:1. Автором єдиного голу став півзахисник Кевін Шаде. Українець Єгор Ярмолюк відіграв весь матч.
Фото: Zorya Londonsk