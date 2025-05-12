Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру WTA 1000 у Римі.

На стадії 1/8 фіналу вона здолала американку Даніель Коллінз у двох сетах з рахунком – 6:4 6:2.

Світоліна вийшла до 1/4 фіналу турніру у Римі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 27 хвилин, за які Світоліна зробила три ейси та припустилася п’яти подвійних помилок. У Коллінз жодної подачі навиліт та шість подвійних помилок.

Зараз дивляться

На старті першої партії тенісистки обмінялися брейками. Ключовим став п’ятий гейм на подачі американки, який взяла українка.

Другий сет Еліна розпочала з брейку, довівши рахунок до 5:0 на свою користь. Однак Коллінз вдалося взяти подачу українки, а потім ще й наступний гейм. Світоліна з четвертого разу реалізувала матчпойнт.

Наступною суперницею Еліни стане американська тенісистка Пейтон Стернс, яка в 1/8 фіналу здолала у трьох сетах японку Наомі Осаку. Зі Стернс Світоліна ще не зустрічалася на корті.

Окрім Еліни виступи на турнірі у Римі продовжує також Марта Костюк, яка за вихід до чвертьфіналу зіграє з “нейтральною” Аріною Соболенко. Матч має відбутися пізніше увечері 12 травня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.