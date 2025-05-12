Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі
Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру WTA 1000 у Римі.
На стадії 1/8 фіналу вона здолала американку Даніель Коллінз у двох сетах з рахунком – 6:4 6:2.
Світоліна вийшла до 1/4 фіналу турніру у Римі
Тенісистки провели на корті 1 годину та 27 хвилин, за які Світоліна зробила три ейси та припустилася п’яти подвійних помилок. У Коллінз жодної подачі навиліт та шість подвійних помилок.
На старті першої партії тенісистки обмінялися брейками. Ключовим став п’ятий гейм на подачі американки, який взяла українка.
Другий сет Еліна розпочала з брейку, довівши рахунок до 5:0 на свою користь. Однак Коллінз вдалося взяти подачу українки, а потім ще й наступний гейм. Світоліна з четвертого разу реалізувала матчпойнт.
Наступною суперницею Еліни стане американська тенісистка Пейтон Стернс, яка в 1/8 фіналу здолала у трьох сетах японку Наомі Осаку. Зі Стернс Світоліна ще не зустрічалася на корті.
Окрім Еліни виступи на турнірі у Римі продовжує також Марта Костюк, яка за вихід до чвертьфіналу зіграє з “нейтральною” Аріною Соболенко. Матч має відбутися пізніше увечері 12 травня.