Шахтар – Динамо Київ: прогноз на матч фіналу Кубка України

У матчі між Шахтарем та Динамо визначиться володар трофею Кубка України сезону-2024/25. Матч відбудеться у середу, 14 травня, на Центральному стадіоні у Житомирі.

Початок матчу Шахтар – Динамо Київ – о 18:30 за київським часом.

Шахтар – Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Шахтар – Динамо Київ є підопічні Маріно Пушича.

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Ставки на перемогу Шахтаря приймають з коефіцієнтом 2.26. Успіх Динамо оцінюють в 3.20. Нічийний результат матчу Шахтар – Динамо Київ в основний час – 3.35.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Динамо також пропонує шанси на те, хто стане переможцем турніру. Так, ймовірність тріумфу Шахтаря оцінюють у 1.61, а ось коефіцієнт на перемогу Динамо трохи нижчий – 2.21.

В останніх двох очних матчах між Шахтарем та Динамо команди не визначили переможців, зігравши внічию – 1:1 та 2:2.

Нагадаємо, Динамо вийшло до фіналу Кубка України завдяки перемозі над чернівецькою Буковиною (4:1), а Шахтар у півфіналі в овертаймі обіграв житомирське Полісся (1:0).

Чинним переможцем Кубка Іспанії є Шахтар, який минулого року у фіналі у Рівному здолав полтавську Ворсклу.

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