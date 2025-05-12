Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар – Динамо Київ: прогноз на матч фіналу Кубка України

Судаков Ярмоленко
Фото: ФК Шахтар, Динамо Київ

У матчі між Шахтарем та Динамо визначиться володар трофею Кубка України сезону-2024/25. Матч відбудеться у середу, 14 травня, на Центральному стадіоні у Житомирі.

Початок матчу Шахтар – Динамо Київ – о 18:30 за київським часом.

Шахтар – Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Шахтар – Динамо Київ є підопічні Маріно Пушича.

Зараз дивляться

Ставки на перемогу Шахтаря приймають з коефіцієнтом 2.26. Успіх Динамо оцінюють в 3.20. Нічийний результат матчу Шахтар – Динамо Київ в основний час – 3.35.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Динамо також пропонує шанси на те, хто стане переможцем турніру. Так, ймовірність тріумфу Шахтаря оцінюють у 1.61, а ось коефіцієнт на перемогу Динамо трохи нижчий – 2.21.

В останніх двох очних матчах між Шахтарем та Динамо команди не визначили переможців, зігравши внічию – 1:1 та 2:2.

Нагадаємо, Динамо вийшло до фіналу Кубка України завдяки перемозі над чернівецькою Буковиною (4:1), а Шахтар у півфіналі в овертаймі обіграв житомирське Полісся (1:0).

Чинним переможцем Кубка Іспанії є Шахтар, який минулого року у фіналі у Рівному здолав полтавську Ворсклу.

Читайте також
Шахтар – Динамо: скільки коштують квитки на фінал Кубка України і як купити
квитки на фінал Кубка України

Динамо, Кубок України, Футбол, Шахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь