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Коли грає Світоліна у чвертьфіналі турніру в Римі: розклад

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

На ґрунтовому тенісному турнірі серії WTA 1000 в Римі у вівторок, 13 травня, розпочнуться перші чвертьфінали.

Серед восьми тенісисток, які продовжують боротьбу за трофей турніру у столиці Італії, є перша ракетка України Еліна Світоліна.

Факти ICTV розповідають, коли грає Світоліна у чвертьфіналі тисячника у Римі.

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Коли грає Світоліна: розклад

Суперницею Еліни Світоліної у чвертьфіналі стане американська тенісистка Пейтон Стернс. Це єдина учасниця цього раунду, яка не є сіяною.

Світоліна зіграє зі Стернс у вівторок, 13 травня. Орієнтовний початок матчу о 20:00 за київським часом.

Розклад матчів 1/4 фіналу на турнірі у Римі

  • 13 травня. 14:00. Жасмін Паоліні (Італія, 6) – Діана Шнайдер (13);
  • 13 травня. 20:00. Еліна Світоліна (Україна, 16) – Пейтон Стернс (США);
  • 14 травня. 14:00. Коко Гофф (США, 4) – Мірра Андрєєва (7);
  • 14 травня. 20:00 Аріна Соболенко (1) – Чжен Ціньвень (Китай, 8).

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Світоліна обіграла сіяну американку Даніель Коллінз у двох сетах 6:4 6:2.

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