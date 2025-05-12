Костюк програла Соболенко на тайбрейку в 1/8 фіналу турніру у Римі

Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступи на турнірі серії WTA 1000 у Римі.

У матчі 1/8 фіналу вона поступилася у двох сетах першій ракетці світу Аріні Соболенко з рахунком 6:1, 7:6 (10:8).

Костюк поступилася Соболенко на турнірі у Римі

Тенісистки провели на корті 2 години та 6 хвилин, за які Костюк зробила дві подачі навиліт та припустилася п’яти подвійних помилок. У її суперниці чотири ейси та дві подвійні помилки.

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Українка не дуже вдало розпочала зустріч, дозволивши “нейтральній” повести у рахунку за пів години. Костюк поступилася двома геймами на власній подачі.

У другій партії у рівній боротьбі Марта оформила брейк у восьмому геймі та за рахунку 5:3 на свою користь подавала на сет, але Соболенко вдалося взяти її подачу.

В 11-му геймі Костюк поступилася на своїй подачі, але відразу ж оформила брейк, не дозволивши “нейтральній” реалізувати матчпойнт.

Переможниця визначилася на тайбрейку другої партії – Костюк мала сетбол, але не реалізувала його. Тоді як її опонентка з третьої спроби закрила гру.

Нагадаємо, у попередньому колі Костюк у двох сетах взяла гору над Лейлою Фернандес із Канади.

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