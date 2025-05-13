Реванш Усик – Дюбуа: тренер Джошуа назвав свого фаворита

Бен Девісон, тренер британського боксера Ентоні Джошуа, поділився своїми очікування від реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Фахівець у коментарі для BoxingNow сказав, що віддає перевагу українському боксеру та пояснив чому.

Реванш Усик – Дюбуа: прогноз тренера Джошуа

На думку Девісона, у другому поєдинку боксерів підхід Даніеля Дюбуа буде схожим.

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Він вважає, що британець мав би перемагати у першому бою Усика, якби більше атакував, “але це дуже складна річ для реалізації”.

— Я розумію, як легко про це говорити – дій так, атакуй так. Якби це було так легко, то хтось уже зробив би це. Це цікавий бій. У мене фаворит Усик, і я думаю, бій буде схожим на перший. Я вважаю, Усик переможе, – сказав він.

Тренер додав, що Дюбуа – великий сильний хлопець.

За його словами, якщо британець буде здатний зблизитися, то має потенціал позбутися будь-якого опонента.

Наприкінці квітня було оголошено про реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

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