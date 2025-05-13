У Житомирі тимчасово запровадять “сухий закон” 14 травня: причина

У день проведення Кубка України з футболу у середу, 14 травня, у центральній частині Житомира заборонять продаж алкоголю.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, повідомили у Житомирській ОВА.

У Житомирі забороняють продаж алкоголю 14 травня

Згідно з рішенням, 14 травня у Житомирі буде тимчасово заборонено продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вина та пива (зокрема у скляній тарі).

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Обмеження поширюють на торговельні об’єкти, розташовані на території Центрального стадіону Житомира, а також на таких вулицях:

Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська від будинків № 12 та № 15 до будинків № 30 та № 35.

Заборона діятиме у такі часові проміжки: за чотири години до початку футбольного матчу, під час його проведення та упродовж двох годин після його завершення.

Зазначимо, що Житомир уперше приймає фінал Кубка України з футболу на Центральному стадіоні міста. За трофей змагатимуться Шахтар та Динамо.

Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися та хто покаже матч Шахтар – Динамо Київ безкоштовно у прямій трансляції.

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