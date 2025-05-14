Через звернення до повії: у США заарештували олімпійського чемпіона
Олімпійського чемпіона з боротьби Кайла Снайдера заарештувала поліція під час операції із боротьби з проституцією у штаті Огайо, США. Спортсмен став одним із 16-ти затриманих.
Про це пишуть New York Post та The Guardian.
За що заарештували Кайла Снайдера
Поліція міста Коламбус у штаті Огайо у п’ятницю провела операцію, спрямовану на боротьбу з проституцією у місті.
Речниця поліції Кейтлін Макінтош заявила, що минулого тижня правоохоронці розмістили в інтернеті оголошення, в якому пропонувалися сексуальні послуги за винагороду.
На одне з них відповів Снайдер, домовившись про зустріч у місцевому готелі. На місці він заплатив гроші офіцеру під прикриттям та зажадав надання сексуальних послуг.
Поліція повідомила, що крім олімпійського чемпіона у пастку поліції потрапили ще 15 чоловіків. Снайдер має постати перед судом 19 травня.
Кайл Снайдер: що про нього відомо
Кайл Снайдер – 29-річний американський борець, який виступає у вазі до 97 кг.
Вперше став олімпійським чемпіоном на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Снайдер також виграв срібло на Іграх у Токіо у 2021 році та тричі ставав чемпіоном світу.
У 2018 році він став членом Ради президента США Дональда Трампа з питань спорту, фітнесу та харчування.