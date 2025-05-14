Головне, щоб суддя не начудив: Леоненко про фаворита гри Шахтар – Динамо у фіналі Кубка

Колишній футболіст київського Динамо Віктор Леоненко зізнався, що чекає від Шахтаря та Динамо у фіналі Кубка України гідної гри та висловився щодо фаворита матчу.

Про це він сказав в коментарі виданню Blik.

Шахтар – Динамо: Леоненко про очікування від матчу

— Шахтар має стрибнути вище голови, щоб перемогти… У нас багато пишуть про Класичне, а за фактом, як завжди, буде півтора моменти за гру від обох команд. Ви подивіться, як Барселона і Реал грали! Виявляється, за рахунку 0:2 не треба здаватися. Сім голів на двох! Ось це я розумію майстерність, помилок практично не було. Тому я чекаю від Шахтаря і Динамо якості та гідної гри, – сказав Леоненко.

Він також сказав, що вважає, що у кваліфікації єврокубків “усім нашим командам робити нічого”, адже ми втратили пряму путівку в групу.

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За його словами, у Лізі чемпіонів слабких команд немає, “тому Динамо точно у відборі буде мучитися”. А гравці та тренери “самі мріють, щоб сильний суперник дістався, щоб відмазка була”.

Кого вважає фаворитом у фіналі Кубка України

Ексфутболіст не виділив очевидного фаворита, зазначивши, що у цьому матчі важливо, щоби не було суддівських помилок.

— Нехай переможе сильніший. Головне, щоб суддя нічого не начудив. Для мене взагалі дико, коли суддя п’ять хвилин дивиться VAR і ні**іна (нічого, – Ред.) не бачить, – сказав він.

Фінал Кубка України з футболу у 2025 році прийме Житомир. Матч відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні міста. За трофей змагатимуться Шахтар та Динамо.

Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися та хто покаже матч Шахтар – Динамо Київ безкоштовно у прямій трансляції.

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