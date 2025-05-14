Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу фіналу Кубка України

Матч Шахтар – Динамо Київ відбудеться у середу, 14 травня, у Житомирі на Центральному стадіоні у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Початок матчу Шахтар – Динамо заплановано на 18:30 за київським часом.

Факти ICTV розповідають, де дивитися Шахтар – Динамо в онлайн-трансляції матчу фіналу Кубка України.

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Шахтар – Динамо Київ: трансляція матчу

Матч Шахтар – Динамо Київ дивитися можна буде на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Також пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі MEGOGO Спорт, що доступний на Т2.

У півфіналі Кубка України з футболу Шахтар здолав Полісся в овертаймі, а Динамо розгромило клуб Першої ліги Буковину.

В останніх двох очних матчах між Шахтарем і Динамо в рамках української Прем’єр-ліги команди не визначили переможців, зігравши внічию – 1:1 і 2:2.

З прогнозом букмекерів на фінал Кубка України-2025 та хто є фаворитом у матчі Шахтар – Динамо, ви можете ознайомитися тут.

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