Шахтар націлився на гравця збірної Польщі, який виступав в академії МЮ

Донецький Шахтар розглядає трансфер 20-річного опорного півзахисника збірної Польщі з футболу та ФК Легія Максі Оєделе.

Про це повідомляє польське видання Meczyki.

Скільки Шахтар готовий заплатити за Оєделе

У контракті Оєделе прописана сума клаусули, яка складає €6 млн. За даними видання, у разі трансферу гравця до іншого клубу, то половину цієї суми отримає англійський Манчестер Юнайтед.

Зараз дивляться

Стверджується, що зараз тривають переговори між клубами щодо трансферу. А Шахтар, нібито, готовий активувати опцію викупу.

Невідомо лише, чи має бажання Оєделе стати гравцем Шахтаря.

У поточному сезоні Оєделе провів 21 офіційний матч у футболці Легії. Він не відзначився голами, але записав у свій актив одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в €1,5 млн.

Максі Оєделе: що відомо про футболіста

Максі Оєделе народився у Великій Британії у сім’ї нігерійця і польки. У 2012 році він приєднався до академії Манчестер Юнайтед та виступав за юнацькі команди червоних дияволів.

View this post on Instagram A post shared by maximillian (@maxioyedele)

До Легії він приєднався у серпні 2024 року. Разом з клубом став переможцем Кубка Польщі 2025 року, однак в Екстраклясі Легія йде п’ятою.

За збірну Польщі Оєделе дебютував у жовтні 2024 у матчі Ліги націй проти команди Португалії (1:3).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.