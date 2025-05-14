Шахтар націлився на гравця збірної Польщі, який виступав в академії МЮ
Донецький Шахтар розглядає трансфер 20-річного опорного півзахисника збірної Польщі з футболу та ФК Легія Максі Оєделе.
Про це повідомляє польське видання Meczyki.
Скільки Шахтар готовий заплатити за Оєделе
У контракті Оєделе прописана сума клаусули, яка складає €6 млн. За даними видання, у разі трансферу гравця до іншого клубу, то половину цієї суми отримає англійський Манчестер Юнайтед.
Стверджується, що зараз тривають переговори між клубами щодо трансферу. А Шахтар, нібито, готовий активувати опцію викупу.
Невідомо лише, чи має бажання Оєделе стати гравцем Шахтаря.
У поточному сезоні Оєделе провів 21 офіційний матч у футболці Легії. Він не відзначився голами, але записав у свій актив одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в €1,5 млн.
Максі Оєделе: що відомо про футболіста
Максі Оєделе народився у Великій Британії у сім’ї нігерійця і польки. У 2012 році він приєднався до академії Манчестер Юнайтед та виступав за юнацькі команди червоних дияволів.
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До Легії він приєднався у серпні 2024 року. Разом з клубом став переможцем Кубка Польщі 2025 року, однак в Екстраклясі Легія йде п’ятою.
За збірну Польщі Оєделе дебютував у жовтні 2024 у матчі Ліги націй проти команди Португалії (1:3).