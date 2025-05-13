Світоліна у трисетовому матчі зазнала поразки в 1/4 фіналу турніру у Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Римі на стадії 1/4 фіналу.

У трьох сетах вона поступилася американці Пейтон Стернс з рахунком 2:6, 6:4, 6:7 (4:7)

Світоліна завершила виступити на турнірі у Римі

Тенісистки провели на корті 2 години та 35 хвилин, за які Світоліна тричі подала навиліт та припустилася чотирьох подвійних помилок. У її суперниці жодного ейсу та вісім подвійних помилок.

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У першій партії Еліна повела з брейком 2:0, але американці швидко вдалося переломити хід зустрічі та взяти три наступні її подачі.

Стернс у другому сеті пішла у відрив 4:2 з двома брейками. Після цього Світоліній вдалося взяти дві подачі опонентки та з другого разу реалізувати сетпойнт.

Третю партію Еліна розпочала, повівши у рахунку 3:0 з двома взятими геймами на подачі Стернс. Однак потім американка відповіла двома брейками та зрівняла до 3:3.

Тенісистки ще по разу обмінялися брейками, після чого гра перейшла на тайбрейк, де сильнішою була американка – 7:4.

Таким чином у півфіналі тенісного турніру у Римі Стернс зустрінеться з італійською Жасмін Паоліні, яка вибила з турніру “нейтральну” Діану Шнайдер.

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