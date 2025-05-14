Врізався животом у штангу: футболіста клубу АПЛ ввели у штучну кому після операції

Футболіста клубу АПЛ Ноттінгем Форрест Тайво Авонії ввели в стан штучної коми після термінової операції на черевній порожнині.

Про це команда повідомила на своїй сторінці у соцмережі X.

Трампа Авонії в матчі АПЛ

Під час матчу 36 туру англійської Прем’єр-ліги між Ноттінгем Форест та Лестером у неділю, 11 травня, Авонії з’явився на полі наприкінці гри.

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В одному з моментів він мав можливість забити, але зіткнувся із захисником лисиць Факундо Буонанотте, після чого животом врізався у штангу.

Після зіткнення Авонії надали медичну допомогу, але він продовжив гру.

У вівторок Ноттінгем Форест повідомив, що 27-річний гравець переніс термінову операцію. За даними Daily Mail, травма Авонії була такого характеру, що “в деяких випадках може призвести до летального результату”.

Джерела видання пишуть, що нігерійського форварда ввели у штучну кому після операції, щоб сприяти його швидшому відновленню.

У турнірній таблиці АПЛ Ноттінгем Форест йде на сьомому місті, маючи в активі 62 очки. Чемпіонство Англії достроково оформив Ліверпуль.

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