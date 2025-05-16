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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Можемо розраховувати на ФІФА: Зеленський поспілкувався з Інфантіно

Зеленський дзвінок Інфантіно
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався через відеозв’язок із очільником ФІФА Джанні Інфантіно та головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський провів розмову з Інфантіно

Сторони обговорили підтримку України з боку Міжнародної федерації футболу. Після цього Зеленський зазначив, що Київ може розраховувати на ФІФА.

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– Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру, – написав Зеленський.

Під час розмови вони погодилися, що треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та гідного, справедливого завершення війни.

– Дипломатія має значення. У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію, – йдеться у дописі.

Президент України подякував Інфантіно за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Він наголосив, що Україна може розраховувати на ФІФА.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України ФІФА та УЄФА відсторонили збірні та клуби країни-агресора від участі в міжнародних змаганнях.

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Джанні Інфантіно

Андрій Шевченко, Володимир Зеленський, Джанні Інфантіно, ФІФА, Футбол
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