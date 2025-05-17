Чемпіонат світу з хокею 2025: розклад матчів, результати та де дивитися
Чемпіонат світу з хокею 2025 в елітному дивізіоні стартував 9 травня та триватиме до 25 травня. Турнір приймають Швеція та Данія.
Чинним чемпіоном світу є збірна Чехії, яка у фіналі Мундіалю минулого року здолала Швейцарію.
Факти ICTV представляють календар та розклад матчів чемпіонату світу з хокею 2025, склади груп та де дивитися онлайн матчі хокейного ЧС.
Склади груп на ЧС-2025 із хокею
У змаганнях візьмуть участь 16 найкращих команд світу. Команди розділені на дві групи – по вісім у кожній.
- Група А: Канада, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія;
- Група В: Чехія, Швейцарія, США, Німеччина, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.
Формат ЧС із хокею складається із групового етапу та раунду плейоф, куди кваліфікуються по чотири найкращі команди з кожної групи.
Збірні, які фінішують останніми у групах, наступний сезон проведуть у дивізіоні IA та стануть одними з суперників збірної України.
Чемпіонат світу з хокею 2025: календар
- Груповий етап – 9-20 травня;
- 1/4 фіналу – 22 травня;
- Півфінали – 24 травня;
- Матч за бронзу – 25 травня
- Фінал – 25 травня.
Чемпіонат світу з хокею 2025: розклад
П’ятниця, 9 травня
- 17:20. Австрія — Фінляндія (Група А) – 1:2;
- 17:20. Швейцарія — Чехія (Група В) – 4:5 (після овертайму);
- 21:20. Швеція — Словаччина (Група А) – 5:0;
- 21:20. Данія — США (Група В) – 0:5.
Субота, 10 травня
- 13:20. Словенія — Канада (Група А) – 0:4;
- 13:20. Норвегія — Казахстан (Група В) – 1:2;
- 17:20. Швеція — Австрія (Група А) – 4:2;
- 17:20. Німеччина — Угорщина (Група В) – 6:1;
- 21:20. Франція — Латвія (Група А) – 1:4;
- 21:20. Данія — Швейцарія (Група В) – 2:5.
Неділя, 11 травня
- 13:20. Словаччина — Словенія (Група А) – 3:1;
- 13:20. США — Угорщина (Група В) – 6:0;
- 17:20. Латвія — Канада (Група А) – 1:7;
- 17:20. Німеччина — Казахстан (Група В) – 4:1;
- 21:20. Фінляндія — Франція (Група А) – 4:3 (після овертайму);
- 21:20. Норвегія — Чехія (Група В) – 1:2.
Понеділок, 12 травня
- 17:20. Австрія — Словаччина (Група А) – 3:2 (після булітів);
- 17:20. США — Швейцарія (Група В) – 0:3;
- 21:20. Фінляндія — Швеція (Група А) – 1:2;
- 21:20. Чехія — Данія (Група В) – 7:2.
Вівторок, 13 травня
- 17:20. Словенія — Латвія (Група А) – 2:5;
- 17:20. Норвегія — Німеччина (Група В) – 2:5;
- 21:20. Канада — Франція (Група А) – 5:0;
- 21:20. Казахстан — Угорщина (Група В) – 2:4.
Середа, 14 травня
- 17:20. Словаччина — Франція (Група А) – 2:1;
- 17:20. США — Норвегія (Група В) – 6:5 (після овертайму);
- 21:20. Латвія — Швеція (Група А) – 0:6;
- 21:20. Казахстан — Данія (Група В) – 1:5.
Четвер, 15 травня
- 17:20. Фінляндія — Словенія (Група А) – 9:1;
- 17:20. Швейцарія — Німеччина (Група В) 5:1;
- 21:20. Канада — Австрія (Група А) – 5:1;
- 21:20. Чехія — Угорщина (Група В) – 6:1.
П’ятниця, 16 травня
- 17:20. Австрія — Франція (Група А) – 5:2;
- 17:20. Угорщина — Данія (Група В) – 2:8;
- 21:20. Швеція — Словенія (Група А) – 4:0;
- 21:20. Швейцарія — Норвегія (Група В) – 3:0.
Субота, 17 травня
- 13:20. Фінляндія — Латвія (Група А);
- 13:20. США — Німеччина (Група В);
- 17:20. Франція — Швеція (Група А);
- 17:20. Чехія — Казахстан (Група В);
- 21:20. Канада — Словаччина (Група А);
- 21:20. Данія — Норвегія (Група В).
Неділя, 18 травня
- 17:20. Словенія — Австрія (Група А);
- 17:20. Казахстан — США (Група В);
- 21:20. Словаччина — Латвія (Група А);
- 21:20. Угорщина — Швейцарія (Група В).
Понеділок, 19 травня
- 17:20. Франція — Словенія (Група А);
- 17:20. Німеччина — Чехія (Група В);
- 21:20. Канада — Фінляндія (Група А);
- 21:20. Угорщина — Норвегія (Група В).
Вівторок, 20 травня
- 13:20. Латвія — Австрія (Група А);
- 13:20. Швейцарія — Казахстан (Група В);
- 17:20. Словаччина — Фінляндія (Група А);
- 17:20. Чехія — США (Група В);
- 21:20. Швеція — Канада (Група А);
- 21:20. Німеччина — Данія (Група В).
Турнірна таблиця ЧС-2025 з хокею
|Група А
|Ігри
|Шайби
|Очки
|Група В
|Ігри
|Шайби
|Очки
|1.
|Швеція
|5
|21:3
|15
|1.
|Швейцарія
|5
|20:8
|13
|2.
|Канада
|4
|21:2
|12
|2.
|Чехія
|4
|20:8
|11
|3.
|Фінляндія
|4
|16:7
|8
|3.
|Німеччина
|4
|16:9
|9
|4.
|Словаччина
|4
|7:10
|7
|4.
|США
|4
|17:8
|8
|5.
|Латвія
|4
|10:16
|6
|5.
|Данія
|5
|17:20
|6
|6.
|Австрія
|5
|12:15
|5
|6.
|Угорщина
|5
|8:28
|3
|7.
|Франція
|5
|7:20
|1
|7.
|Казахстан
|4
|6:14
|3
|8.
|Словенія
|5
|4:25
|0
|8.
|Норвегія
|5
|9:18
|1
Де дивитися ЧС із хокею 2025
Матчі елітного чемпіонату світу з хокею 2025 року транслюватиме Суспільне Спорт. Ігри Мундіалю будуть доступні також на місцевих телеканалах Суспільного.
Загалом Суспільне покаже 19 матчів групової стадії, а також шість ігор плейоф (усі матчі у повному обсязі, починаючи з півфіналів).