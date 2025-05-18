Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році
У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший з яких стартував у Мельбурні.
Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.
За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.
За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.
У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.
Таблиця Формули-1 сезону-2025
Особистий залік пілотів
|№
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Оскар Піастрі
|MacLaren
|146
|2.
|Ландо Норріс
|McLaren
|133
|3.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|124
|4.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|99
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|61
|6.
|Льюїс Гемілтон
|Ferrari
|53
|7.
|Андреа Кімі Антонеллі
|Mercedes
|48
|8.
|Алекс Албон
|Williams
|40
|9.
|Естебан Окон
|Haas
|14
|10.
|Ленс Строл
|Aston Martin
|14
Залік команд Формули-1 2025
|№
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren
|279
|2.
|Mercedes
|147
|3.
|Red Bull
|131
|4.
|Ferrari
|114
|5.
|Williams
|51
|6.
|Haas
|20
|7.
|Aston Martin
|14
|8.
|Racing Bulls
|10
|9.
|Alpine
|7
|10.
|Kick Sauber
|6
Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.
З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.