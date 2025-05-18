Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році

У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший з яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

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За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Піастрі MacLaren 146 2. Ландо Норріс McLaren 133 3. Макс Ферстаппен Red Bull 124 4. Джордж Расселл Mercedes 99 5. Шарль Леклер Ferrari 61 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 53 7. Андреа Кімі Антонеллі Mercedes 48 8. Алекс Албон Williams 40 9. Естебан Окон Haas 14 10. Ленс Строл Aston Martin 14

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 279 2. Mercedes 147 3. Red Bull 131 4. Ferrari 114 5. Williams 51 6. Haas 20 7. Aston Martin 14 8. Racing Bulls 10 9. Alpine 7 10. Kick Sauber 6

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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