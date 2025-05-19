Мірча Луческу відхилив запрошення приїхати у Росію на сторіччя Зеніта
Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо, а нині наставник збірної Румунії з футболу Мірча Луческу відмовився їхати у Росію на святкування 100-річчя російського клубу Зеніт, де він працював один сезон.
Це футбольний фахівець сам підтвердив у подкасті Top Level.
Луческу відмовився їхати у Росію
79-річний Луческу пояснив, що відхилив пропозицію Зеніта через повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ.
— Я не хочу в це втягуватися. Я сказав їм, що приїду, коли буде мир… Якщо миру не буде, я не приїду. Звісно, це було зроблено з повагою (до України, в якій він прожив багато років, – Ред.). Я зрозумів, що це викликало б великий резонанс, – сказав Луческу.
Також тренер висловився щодо зрадника України та колишнього футболіста Анатолія Тимощука, який залишився у РФ працювати у Зеніті після повномасштабного вторгнення.
— Щодо Тимощука – він одружений з росіянкою, має там дітей. Проте він зіграв 140 матчів (144, – Ред.) за збірну України. Він жив там. Найкраще для нього було б не вплутуватися у це жодним чином, – сказав Луческу.
Нагадаємо, минулого тижня екскапітану збірної України з футболу Анатолію Тимощуку повідомили про заочну підозру у пособництві Росії.
Футболіста підозрюють у допомозі збирати гроші для військових підрозділів армії РФ, що воюють проти України.
Джерело: Golazo.ro