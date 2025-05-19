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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Вемблі чи Олд Траффорд: Усик готовий провести третій бій із Ф’юрі

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик зізнався, що допускає проведення трилогії з британським боксером Тайсоном Ф’юрі, якщо той відновить кар’єру.

Про це він сказав в коментарі talkSPORT.

Усик про можливий третій бій із Ф’юрі

В Усика запитали, що він думає про те, якщо Тайсон Ф’юрі вирішить поновити свою кар’єру.

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— Якщо Тайсон Ф’юрі відновить свою кар’єру, можливо, ми організуємо ще один бій. Немає проблем, я готовий. Так, на Вемблі чи Олд Траффорді, – сказав Усик.

Нагадаємо, Ф’юрі оголосив про завершення боксерської кар’єри після поразки в реванші від українця Олександра Усика.

У 2024 році Тайсон Ф’юрі двічі програв Олександру Усику. Перший бій відбувся в травні у Ріяді, а на кону стояв титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Наприкінці квітня оголосили про реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

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Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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