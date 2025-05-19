Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк поліпшили свої позиції перед Ролан Гаррос

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 19 травня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на 13-е місце після виходу до чвертьфіналу турніру в Римі

На одну позицію покращила своє становище Марта Костюк. Натомість опустилися у рейтингу у першій сотні Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

13. (14). Еліна Світоліна – 2 905 очок;

26. (27). Марта Костюк – 1 796 очок;

48. (45). Даяна Ястремська – 1 159 очок;

83. (75). Ангеліна Калініна – 813 очок;

86. (80). Юлія Стародубцева – 804 очки;

151. (152). Дар’я Снігур – 485 очок;

230. (225). Анастасія Соболєва – 310 очок;

235 (274) Олександра Олійникова – 304 очки.

Рейтинг WTA від 19 травня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося шість змін. Полька Іга Свьонтек втратила три позиції та опустилася на п’яту сходинку. Натомість у рейтингу піднялися вище Коко Гофф, Джессіка Пегула та італійка Жасмін Паоліні.

Також шостою тепер стала “нейтральна” Мірра Андреєва, змістивши американку Медісон Кіз на сьому сходинку.

(1). Аріна Соболенко – 10 683 очки; (3). Коко Гофф (США) – 6 863 очки; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки; (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 5 865 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 5 838 очок; (7) Мірра Андреєва – 4 986 очок; (6) Медісон Кіз (США) – 4 764 очки; (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 368 очок; (9). Емма Наварро (США) – 3 831 очко; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 641 очко.

Цього тижня відбудеться турнір серії 500 WTA у Страсбурзі. Також стартує кваліфікація турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

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