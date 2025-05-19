Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк поліпшили свої позиції перед Ролан Гаррос
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 19 травня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на 13-е місце після виходу до чвертьфіналу турніру в Римі
На одну позицію покращила своє становище Марта Костюк. Натомість опустилися у рейтингу у першій сотні Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.
- 13. (14). Еліна Світоліна – 2 905 очок;
- 26. (27). Марта Костюк – 1 796 очок;
- 48. (45). Даяна Ястремська – 1 159 очок;
- 83. (75). Ангеліна Калініна – 813 очок;
- 86. (80). Юлія Стародубцева – 804 очки;
- 151. (152). Дар’я Снігур – 485 очок;
- 230. (225). Анастасія Соболєва – 310 очок;
- 235 (274) Олександра Олійникова – 304 очки.
Рейтинг WTA від 19 травня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA відбулося шість змін. Полька Іга Свьонтек втратила три позиції та опустилася на п’яту сходинку. Натомість у рейтингу піднялися вище Коко Гофф, Джессіка Пегула та італійка Жасмін Паоліні.
Також шостою тепер стала “нейтральна” Мірра Андреєва, змістивши американку Медісон Кіз на сьому сходинку.
- (1). Аріна Соболенко – 10 683 очки;
- (3). Коко Гофф (США) – 6 863 очки;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки;
- (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 5 865 очок;
- (2). Іга Свьонтек (Польща) – 5 838 очок;
- (7) Мірра Андреєва – 4 986 очок;
- (6) Медісон Кіз (США) – 4 764 очки;
- (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 368 очок;
- (9). Емма Наварро (США) – 3 831 очко;
- (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 641 очко.
Цього тижня відбудеться турнір серії 500 WTA у Страсбурзі. Також стартує кваліфікація турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос.