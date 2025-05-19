Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи визначить нового володаря трофею за підсумками сезону-2024/25. Гра відбудеться 21 травня на стадіоні Сан-Мемас в іспанському Більбао.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед, де дивитися та хто покаже в Україні гру шпор і червоних дияволів у фіналі Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

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Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: де дивитися

Пряму трансляцію матчу Тоттенгем – Манчестер Юнайтед можна буде подивитися на платформі Megogo.

Трансляція фіналу Ліги Європи буде доступна на каналі Megogo Футбол Перший, а також в підрозділі Футбол у розділі Спорт.

Матч Тоттенгем – МЮ можна буде подивитися онлайн за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На фіналі Ліги Європи працюватиме німецька бригада рефері на чолі з Феліксом Цваєром. Йому асистуватимуть Роберт Кемптер та Крістіан Дітц. Четвертим арбітром призначено італійця Мауріціо Маріані.

За VAR відповідатиме німець Бастіан Данкерт, якому допомагатимуть його земляк Беньямін Бранд та іспанець Карлос дель Серро Гранде.

До фіналу поточного розіграшу Ліги Європи Манчестер Юнайтед вийшов завдяки перемозі у півфіналі над іспанським Атлетіком, а Тоттенгем здолав норвезький Буде-Глімт.

Чинним володарем Ліги Європи є італійська Аталанта. У фіналі у 2024 році бергамаски здолали німецький Баєр.

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