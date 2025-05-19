Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: прогноз на фінал Ліги Європи

У матчі між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед визначиться володар трофею Ліги Європи сезону-2024/25. Матч відбудеться у середу, 21 травня, на стадіоні Сан-Мемес у Більбао (Іспанія).

Початок матчу Тоттенгем – Манчестер Юнайтед – о 22:00 за київським часом.

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Тоттенгем – Манчестер Юнайтед є підопічні Рубена Аморіма.

Зараз дивляться

Ставки на перемогу Манчестер Юнайтед приймають з коефіцієнтом 2.52. Успіх Тоттенгема оцінюють в 2.90. Нічийний результат матчу Тоттенгем – Манчестер Юнайтед в основний час – 3.35.

Ймовірність того, що фінальний матч Ліги Європи завершиться після додаткового часу або для визначення переможця знадобиться серія пенальті оцінюється в 5.00.

Найбільш імовірним результатом матчу Тоттенгем – Манчестер Юнайтед букмекери вважають рахунок 1:1 після основного часу – коефіцієнт 5.80. Або ж перемогу червоних дияволів 1:0 – прогноз 8.80.

В останніх трьох очних матчах у цьому сезоні перемогу здобули шпори. В АПЛ Тоттенгем обіграв МЮ двічі з рахунком 3:0 та 1:0, а у чвертьфіналі Кубка англійської ліги лондонський клуб здобув перемогу 4:3.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Ліги Європи Тоттенгем за сумою двох матчів обіграв норвезький Буде-Глімт, а Манчестер Юнайтед здолав іспанський Атлетік.

Минулого року переможцем Ліги Європи стала італійська Аталанта, яка у фіналі обіграла німецький Баєр.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.