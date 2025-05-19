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Золотий м’яч-2025: відомі дата та місце проведення церемонії

Родрі із Золотим м'ячем
Фото: Getty Images

Організатори церемонії вручення премії Золотий м’яч – найпрестижнішої футбольної нагороди – журнал France Football та УЄФА визначилися з датою проведення та місцем.

Про це оголосили на сторінках у соціальних мережах журналу та на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

Золотий м’яч-2025: дата та місце

Церемонія вручення Золотого м’яча у 2025 році відбудеться 22 вересня у Парижі (Франція) в театрі Шатле. Це буде 69-та за ліком церемонія вручення.

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На церемонії у столиці Франції будуть вручені нагороди Золотий м’яч-2025 серед чоловіків та жінок, Трофей Копа – найкращому футболісту та футболістці у віці до 21 року, Трофей Яшина – найкращому голкіперу у чоловіків та жінок.

Крім того свої нагороди отримають найкращий тренер у чоловічому та жіночому футболі – Трофей Герда Мюллера, а також нагороду Сократеса, яку вручають футболістам за акції солідарності або підтримку громадських ініціатив.

Номінантів на Золотий м’яч 2025 та інші нагороди оголосять 6 серпня 2025 року.

За даними ЗМІ, основними претендентами на перемогу у номінації на Золотий м’яч є гравці Барселони Рафінья, Ламін Ямаль та Педрі, півзахисник ПСЖ Усман Дембеле, а також вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах.

Золотий м’яч щорічно вручається France Football з 1956 року і вважається найпрестижнішою нагородою, яку може отримати футболіст як визнання за свої досягнення упродовж року.

Минулого року володарем трофею Золотий м’яч став іспанський футболіст Родрі з Манчестер Сіті. Українець Артем Довбик посів у голосуванні 29-те місце.

Також на нагороду найкращому голкіперу претендував українець Андрій Лунін. Він став третім у голосуванні, поступившись аргентинцю Еміліано Мартінес та іспанцю Унаї Сімону.

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родрі

Джерело: France Football, УЄФА
France Football, Золотий м'яч, Футбол
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