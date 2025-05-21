Чемпіонат світу з хокею 2025: розклад матчів, результати та де дивитися

Чемпіонат світу з хокею 2025 в елітному дивізіоні стартував 9 травня та триватиме до 25 травня. Турнір приймають Швеція та Данія.

Чинним чемпіоном світу є збірна Чехії, яка у фіналі Мундіалю минулого року здолала Швейцарію.

Факти ICTV представляють календар та розклад матчів чемпіонату світу з хокею 2025, склади груп та де дивитися онлайн матчі хокейного ЧС.

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Склади груп на ЧС-2025 із хокею

У змаганнях взяли участь 16 найкращих команд світу. Команди розділені на дві групи – по вісім у кожній.

Група А: Канада, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія;

Канада, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія; Група В: Чехія, Швейцарія, США, Німеччина, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.

Формат ЧС із хокею складається із групового етапу та раунду плейоф, куди кваліфікувалися по чотири найкращі команди з кожної групи.

Збірні Франції та Казахстану, які фінішували останніми у групах, наступний сезон проведуть у дивізіоні IA та стануть одними з суперників збірної України.

Чемпіонат світу з хокею 2025: календар

Груповий етап – 9-20 травня;

1/4 фіналу – 22 травня;

Півфінали – 24 травня;

Матч за бронзу – 25 травня

Фінал – 25 травня.

Чемпіонат світу з хокею 2025: розклад

1/4 фіналу ЧС-2025 з хокею

Четвер, 22 травня

17:20. США – Фінляндія;

17:20. Швейцарія – Австрія;

21:20. Канада – Данія;

21:20. Швеція – Чехія.

Груповий етап ЧС-2025 з хокею

П’ятниця, 9 травня

17:20. Австрія — Фінляндія (Група А) – 1:2;

(Група А) – 1:2; 17:20. Швейцарія — Чехія (Група В) – 4:5 (після овертайму);

(Група В) – 4:5 (після овертайму); 21:20. Швеція — Словаччина (Група А) – 5:0;

— Словаччина (Група А) – 5:0; 21:20. Данія — США (Група В) – 0:5.

Субота, 10 травня

13:20. Словенія — Канада (Група А) – 0:4;

(Група А) – 0:4; 13:20. Норвегія — Казахстан (Група В) – 1:2;

(Група В) – 1:2; 17:20. Швеція — Австрія (Група А) – 4:2;

— Австрія (Група А) – 4:2; 17:20. Німеччина — Угорщина (Група В) – 6:1;

— Угорщина (Група В) – 6:1; 21:20. Франція — Латвія (Група А) – 1:4;

(Група А) – 1:4; 21:20. Данія — Швейцарія (Група В) – 2:5.

Неділя, 11 травня

13:20. Словаччина — Словенія (Група А) – 3:1;

— Словенія (Група А) – 3:1; 13:20. США — Угорщина (Група В) – 6:0;

— Угорщина (Група В) – 6:0; 17:20. Латвія — Канада (Група А) – 1:7;

(Група А) – 1:7; 17:20. Німеччина — Казахстан (Група В) – 4:1;

— Казахстан (Група В) – 4:1; 21:20. Фінляндія — Франція (Група А) – 4:3 (після овертайму);

— Франція (Група А) – 4:3 (після овертайму); 21:20. Норвегія — Чехія (Група В) – 1:2.

Понеділок, 12 травня

17:20. Австрія — Словаччина (Група А) – 3:2 (після булітів);

— Словаччина (Група А) – 3:2 (після булітів); 17:20. США — Швейцарія (Група В) – 0:3;

(Група В) – 0:3; 21:20. Фінляндія — Швеція (Група А) – 1:2;

(Група А) – 1:2; 21:20. Чехія — Данія (Група В) – 7:2.

Вівторок, 13 травня

17:20. Словенія — Латвія (Група А) – 2:5;

(Група А) – 2:5; 17:20. Норвегія — Німеччина (Група В) – 2:5;

(Група В) – 2:5; 21:20. Канада — Франція (Група А) – 5:0;

— Франція (Група А) – 5:0; 21:20. Казахстан — Угорщина (Група В) – 2:4.

Середа, 14 травня

17:20. Словаччина — Франція (Група А) – 2:1;

— Франція (Група А) – 2:1; 17:20. США — Норвегія (Група В) – 6:5 (після овертайму);

— Норвегія (Група В) – 6:5 (після овертайму); 21:20. Латвія — Швеція (Група А) – 0:6;

(Група А) – 0:6; 21:20. Казахстан — Данія (Група В) – 1:5.

Четвер, 15 травня

17:20. Фінляндія — Словенія (Група А) – 9:1;

— Словенія (Група А) – 9:1; 17:20. Швейцарія — Німеччина (Група В) 5:1;

— Німеччина (Група В) 5:1; 21:20. Канада — Австрія (Група А) – 5:1;

— Австрія (Група А) – 5:1; 21:20. Чехія — Угорщина (Група В) – 6:1.

П’ятниця, 16 травня

17:20. Австрія — Франція (Група А) – 5:2;

— Франція (Група А) – 5:2; 17:20. Угорщина — Данія (Група В) – 2:8;

(Група В) – 2:8; 21:20. Швеція — Словенія (Група А) – 4:0;

— Словенія (Група А) – 4:0; 21:20. Швейцарія — Норвегія (Група В) – 3:0.

Субота, 17 травня

13:20. Фінляндія — Латвія (Група А) – 2:1;

— Латвія (Група А) – 2:1; 13:20. США — Німеччина (Група В) – 6:3;

— Німеччина (Група В) – 6:3; 17:20. Франція — Швеція (Група А) – 0:4;

(Група А) – 0:4; 17:20. Чехія — Казахстан (Група В) – 8:1;

— Казахстан (Група В) – 8:1; 21:20. Канада — Словаччина (Група А) – 7:0;

— Словаччина (Група А) – 7:0; 21:20. Данія — Норвегія (Група В) – 6:3.

Неділя, 18 травня

17:20. Словенія — Австрія (Група А) – 2:3 (після булітів);

(Група А) – 2:3 (після булітів); 17:20. Казахстан — США (Група В) – 1:6;

(Група В) – 1:6; 21:20. Словаччина — Латвія (Група А) – 1:5;

(Група А) – 1:5; 21:20. Угорщина — Швейцарія (Група В) – 0:10.

Понеділок, 19 травня

17:20. Франція — Словенія (Група А) – 1:3;

(Група А) – 1:3; 17:20. Німеччина — Чехія (Група В) – 0:5;

(Група В) – 0:5; 21:20. Канада — Фінляндія (Група А) – 1:2 (після булітів);

(Група А) – 1:2 (після булітів); 21:20. Угорщина — Норвегія (Група В) – 0:1.

Вівторок, 20 травня

13:20. Латвія — Австрія (Група А) – 1:6;

(Група А) – 1:6; 13:20. Швейцарія — Казахстан (Група В) – 4:1;

— Казахстан (Група В) – 4:1; 17:20. Словаччина — Фінляндія (Група А) – 1:2;

(Група А) – 1:2; 17:20. Чехія — США (Група В) – 2:5;

(Група В) – 2:5; 21:20. Швеція — Канада (Група А) – 3:5;

(Група А) – 3:5; 21:20. Німеччина — Данія (Група В) – 1:2 (після булітів).

Турнірна таблиця ЧС-2025 з хокею

Група А Ігри Шайби Очки Група В Ігри Шайби Очки 1. Канада 7 34:7 19 1. Швейцарія 7 34:9 19 2. Швеція 7 28:8 18 2. США 7 34:14 17 3. Фінляндія 7 22:10 16 3. Чехія 7 35:14 17 4. Австрія 7 21:18 10 4. Данія 7 25:24 11 5. Латвія 7 17:25 9 5. Німеччина 7 20:22 10 6. Словаччина 7 9:24 7 6. Норвегія 7 13:24 4 7. Словенія 7 9:29 4 7. Угорщина 7 8:39 3 8. Франція 7 8:27 1 8. Казахстан 7 9:32 3

Де дивитися ЧС із хокею 2025

Матчі елітного чемпіонату світу з хокею 2025 року транслюватиме Суспільне Спорт. Ігри Мундіалю будуть доступні також на місцевих телеканалах Суспільного.

Загалом Суспільне покаже 19 матчів групової стадії, а також шість ігор плейоф (усі матчі у повному обсязі, починаючи з півфіналів).

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