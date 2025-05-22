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Капітан Тоттенгема залишився без медалі після перемоги у фіналі Ліги Європи

Тоттенгем трофей Ліги Європи
Фото: Getty Images

Капітан лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін залишився без медалі на церемонії нагородження фіналістів та переможців Ліги Європи-2025.

У фінальному матчі, що відбувся на стадіоні Сан-Мамес в іспанському Більбао, Тоттенгем мінімально обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Фінал Ліги Європи: гравцям Тоттенгема не вистачило медалей

Під час нагородження гравці Тоттенгема вишикувалися у чергу за медалями переможців Ліги Європи, які вручав президент УЄФА Александер Чеферін.

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Однак, коли черга дійшла до останнього у черзі капітана Сон Хин Міна, то таця з медалями виявилася пустою.

У підсумку південнокореєць здіймав трофей Ліги Європи без медалі. Також на церемонії медаль не отримав аргентинець Крістіан Ромеро, який виводив команду на гру з капітанською пов’язкою. Сон з’явився на полі у другому таймі.

 

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A post shared by Son HeungMin(손흥민) (@hm_son7)

Пізніше в УЄФА заявили, що проблема виникла через те, що Тоттенхем відправив занадто багато людей для отримання медалей під час церемонії нагородження.

Союз європейських футбольних асоціацій повідомив, що клуби були поінформовані про те, що на сцені буде вручено лише 30 медалей кожному клубу. Ще 20 медалей були передані клубу після церемонії для роздачі гравцям і персоналу.

Для Тоттенгема перемога у Лізі Європи стала першою у єврокубках за 41 рік. Востаннє шпори тріумфували у Кубку УЄФА у 1984 році. Також вони є переможцями першого розіграшу турніру у 1972 році.

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Ліга Європи, Тоттенгем Готспур, УЄФА, Футбол
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