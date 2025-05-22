Клубний чемпіонат світу-2025: відомо, хто транслюватиме турнір в Україні

Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року розпочнеться 15 червня та триватиме до 13 липня у Сполучених Штатах Америки. У турнірі візьмуть участь 32 клуби, з яких 12 – представники Європи.

Тепер стало відомо, хто покаже в Україні матчі Клубного чемпіонату світу з футболу у новому форматі.

Факти ICTV розповідають, де дивитися Клубний ЧС-2025, який стане найбільшим футбольним турніром цього літа.

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Клубний чемпіонат світу з футболу-2025: хто транслюватиме

Матчі Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні покаже Суспільне. Більшість матчів будуть доступні наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Суспільне покаже усі матчі раунду плейоф, а також найкращі ігри групового етапу.

Зазначається, що наживо будуть показані усі матчі за участю українських футболістів, зокрема Бенфіки, за яку грає Анатолій Трубін.

Усі матчі наживо будуть доступні на платформі DAZN, утім там не буде українських коментаторів.

Клубний чемпіонат світу-2025: розклад

Розклад трансляцій стане відомий після того, як буде остаточно затверджено склад учасників. Це має статися 1 червня.

У Суспільне повідомили, що тоді опублікують детальний розклад Клубного ЧС-2025 та список коментаторів.

У Клубному ЧС-2025 візьмуть участь 32 клуби з усіх конфедерацій, а не як раніше по одному представнику.

Від Європи участь візьмуть переможці Ліги чемпіонів за останні 4 роки (включаючи сезон 2023/24) та вісім команд з найвищим рейтингом УЄФА.

Квота на турнір від однієї країни складає два клуби. Через це австрійський Зальцбург обійшов Ліверпуль, Мілан та Барселону, які випереджають австрійців, але квоти їхніх країн зайняті іншими клубами.

Від Європи будуть представлені такі клуби: Реал, Атлетіко (обидва – Іспанія), Манчестер Сіті, Челсі (обидва – Англія), Баварія, Боруссія Дортмунд (обидва – Німеччина), Інтер, Ювентус (обидва – Італія), Порту, Бенфіка (обидва – Португалія), ПСЖ (Франція), Зальцбург (Австрія).

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