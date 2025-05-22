Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на Ролан Гаррос-2025
Українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому колі, а також сітку турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025.
Це сталося за підсумками жеребкування основної сітки Ролан Гаррос.
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За результатами жеребкування Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили у верхню частину сітки, Ангеліна Калініна – опинилася у нижній частині.
Дві українки Світоліна та Костюк отримали 12 та 26 номер посіву відповідно.
Результати жеребкування на Ролан Гаррос:
- Еліна Світоліна (13) — Зейнеп Сонмез (Туреччина);
- Марта Костюк (26) — переможниця кваліфікації;
- Даяна Ястремська — Дестані Аява (Австралія, WC);
- Ангеліна Калініна — Еліна Аванесян (Вірменія).
До основної сітки ще можуть пробитися дві українки Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва, які вийшли у фінал кваліфікації.
За місце в основі Ролан Гаррос Стародубцева зіграє проти чешки Сари Бейлек, а суперницею Соболєвої стане британка Франческа Джонс. Обидва матчі заплановані на п’ятницю, 23 травня.
Матчі основної сітки Ролан Гаррос стартують 25 травня та триватимуть до 7 червня. За інформацією ЗМІ, призовий фонд турніру складе рекордні €56,352 млн.