Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на Ролан Гаррос-2025

Українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому колі, а також сітку турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025.

Це сталося за підсумками жеребкування основної сітки Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос-2025: з ким зіграють українки

За результатами жеребкування Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили у верхню частину сітки, Ангеліна Калініна – опинилася у нижній частині.

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Дві українки Світоліна та Костюк отримали 12 та 26 номер посіву відповідно.

Результати жеребкування на Ролан Гаррос:

Еліна Світоліна (13) — Зейнеп Сонмез (Туреччина);

Марта Костюк (26) — переможниця кваліфікації;

Даяна Ястремська — Дестані Аява (Австралія, WC);

Ангеліна Калініна — Еліна Аванесян (Вірменія).

До основної сітки ще можуть пробитися дві українки Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва, які вийшли у фінал кваліфікації.

За місце в основі Ролан Гаррос Стародубцева зіграє проти чешки Сари Бейлек, а суперницею Соболєвої стане британка Франческа Джонс. Обидва матчі заплановані на п’ятницю, 23 травня.

Матчі основної сітки Ролан Гаррос стартують 25 травня та триватимуть до 7 червня. За інформацією ЗМІ, призовий фонд турніру складе рекордні €56,352 млн.

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