Два дебютанти: визначилися команди, які напряму пробилися в УПЛ

Визначилися дві команди Першої ліги, які здобули прямі путівки до наступного розіграшу української Прем’єр-ліги. Ними стали Епіцентр та СК Полтава.

Хто вийшов в УПЛ із Першої ліги

Епіцентр гарантував собі путівку ще за три тури до завершення матчів у групі підвищення у класі. Це дозволило команді вперше в історії потрапити до УПЛ.

В останньому турі Першої ліги у цій групі визначалася друга команда, яка гарантує собі підвищення у класі. На це претендували СК Полтава та Кудрівка.

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У підсумку СК Полтава здолала харківський Металіст із рахунком 1:0 та забезпечила собі другу сходинку у таблиці. А Кудрівка поступилася Епіцентру 1:2 та опустилася на четверту сходинку. Її на одне очко випередив Металіст 1925, який зіграв унічию з Агробізнесом (1:1).

Зазначимо, що для СК Полтави це дебютний вихід до УПЛ. Однак обидві команди, які вибороли прямі путівки до елітного дивізіону, мають ще отримати відповідні атестати від Української асоціації футболу.

У стикових матчах за право вийти до УПЛ дві команди Першої ліги Кудрівка та Лівий берег, а також дві команди з еліти Ворскла та Лівий Берег, які спробують зберегти прописку в чемпіонаті України.

Стикові матчі за місце в УПЛ сезону-2025/26

Перші матчі: 29 травня (четвер):

Кудрівка – Ворскла Полтава;

Лівий Берег – Металіст 1925.

Матчі-відповіді: 1 червня (неділя):

Ворскла Полтава – Кудрівка;

Металіст 1925 – Лівий Берег.

Нагадаємо, серед учасників чемпіонату України з футболу сезону-2024/25 до Першої ліги вибули Інгулець і Чорноморець. Чемпіонство УПЛ оформило київське Динамо.

Фото: СК Полтава

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