Бетіс – Челсі: прогноз на фінал Ліги конференцій

У матчі між Бетісом та Челсі визначиться володар трофею Ліги конференцій сезону-2024/25. Матч відбудеться у середу, 26 травня, на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).

Початок матчу Бетіс – Челсі – о 22:00 за київським часом.

Бетіс – Челсі: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Бетіс – Челсі є підопічні Енцо Марески.

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Ставки на перемогу Челсі приймають з коефіцієнтом 1.84. Успіх Бетіса оцінюють в 4.50. Нічийний результат матчу Бетіс – Челсі в основний час – 3.65.

Ймовірність того, що фінальний матч Ліги конференцій завершиться після додаткового часу оцінюється у 6.70, а ймовірність того, що для визначення переможця знадобиться серія пенальті — 5.75.

Найбільш імовірним результатом матчу Бетіс – Челсі букмекери вважають рахунок 1:1 після основного часу – коефіцієнт 6.10. Або ж перемогу синіх 1:0 – прогноз 7.70.

За свою історію команди чотири рази зустрічалися у єврокубках: тричі перемогу здобув Челсі, один раз тріумфував Бетіс.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Ліги конференцій Бетіс за сумою двох матчів здолав італійську Фіорентину, а Чедсі обіграв шведський Юргорден.

Минулого року переможцем Ліги конференцій став грецький Олімпіакос, який у фіналі обіграв Фіорентину.

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