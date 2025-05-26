Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 26 травня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка втратила одну позицію та тепер посідає 14-е місце.
Натомість піднялися на одну сходинку Марта Костюк, а також на п’ять місць Юлія Стародубцева. А ось Ангеліна Калініна втратила 30 позицій та випала з першої сотні рейтингу.
- 14. (13). Еліна Світоліна – 2 905 очок;
- 25. (26). Марта Костюк – 1 796 очок;
- 48. (48). Даяна Ястремська – 1 159 очок;
- 81. (86). Юлія Стародубцева – 804 очки;
- 113. (83). Ангеліна Калініна – 813 очок;
- 151. (151). Дар’я Снігур – 485 очок;
- 217 (235) Олександра Олійникова – 304 очки.
Рейтинг WTA від 26 травня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA відбулося лише дві зміни – китаянка Чжен Ціньвень помістила з шостої позиції американку Медісон Кіз.
- (1). Аріна Соболенко – 10 683 очки;
- (2). Коко Гофф (США) – 6 863 очки;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки;
- (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 5 865 очок;
- (5). Іга Свьонтек (Польща) – 5 838 очок;
- (6) Мірра Андреєва – 4 986 очок;
- (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 368 очок;
- (7) Медісон Кіз (США) – 4 184 очки;
- (9). Емма Наварро (США) – 3 879 очок;
- (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 684 очки.
Наступні два тижні у Франції відбуватиметься ґрунтовий турнір серії Grand Slam – Ролан Гаррос.