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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 26 травня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка втратила одну позицію та тепер посідає 14-е місце.

Натомість піднялися на одну сходинку Марта Костюк, а також на п’ять місць Юлія Стародубцева. А ось Ангеліна Калініна втратила 30 позицій та випала з першої сотні рейтингу.

  • 14. (13). Еліна Світоліна – 2 905 очок;
  • 25. (26). Марта Костюк – 1 796 очок;
  • 48. (48). Даяна Ястремська – 1 159 очок;
  • 81. (86). Юлія Стародубцева – 804 очки;
  • 113. (83). Ангеліна Калініна – 813 очок;
  • 151. (151). Дар’я Снігур – 485 очок;
  • 217 (235) Олександра Олійникова – 304 очки.

Рейтинг WTA від 26 травня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося лише дві зміни – китаянка Чжен Ціньвень помістила з шостої позиції американку Медісон Кіз.

  1. (1). Аріна Соболенко – 10 683 очки;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 6 863 очки;
  3. (3). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки;
  4. (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 5 865 очок;
  5. (5). Іга Свьонтек (Польща) – 5 838 очок;
  6. (6) Мірра Андреєва – 4 986 очок;
  7. (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 368 очок;
  8. (7) Медісон Кіз (США) – 4 184 очки;
  9. (9). Емма Наварро (США) – 3 879 очок;
  10. (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 684 очки.

Наступні два тижні у Франції відбуватиметься ґрунтовий турнір серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

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