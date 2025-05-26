Відомі усі потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Чемпіон України з футболу київське Динамо стартуватиме у наступному розіграші Ліги чемпіонів із другого раунду у статусі сіяної команди.

Про це стало відомо після завершення сезону у європейських чемпіонатах.

Потенційні суперники Динамо у Лізі чемпіонів

У другому раунді кваліфікації Динамо буде серед сіяних команд, але в разі виходу до третього раунду – опиниться у кошику з несіяними.

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Загалом біло-синім у кваліфікації необхідно буде здолати три команди, аби вийти в основний турнір Ліги чемпіонів.

Нині відомі всі 12 потенційних суперників, з якими може зіграти Динамо у другому колі:

Зрінські (Боснія і Герцеговина);

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар);

Брейдаблік (Ісландія);

Пафос (Кіпр);

Дріта (Косово);

РФШ (Латвія);

Жальгіріс (Литва);

Лінфілд (Північна Ірландія);

Нью-Сейнтс (Уельс);

КуПС (Фінляндія);

Рієка (Хорватія);

Будучност (Чорногорія).

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. УЄФА проведе жеребкування цієї стадії 17 червня.

Якщо кияни успішно подолають другий раунд кваліфікації, то гарантовано матимуть єврокубкову осінь – мінімум це буде участь у Лізі конференцій.

Нагадаємо, вперше за 17 років жодна українська команда напряму не потрапила до основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, київське Динамо стало чемпіоном української Прем’єр-ліги сезону-2024/25. Підопічні Олександра Шовковського стали єдиною командою, яка не зазнала жодної поразки у 30 турах УПЛ.

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