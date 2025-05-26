Відомі усі потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Чемпіон України з футболу київське Динамо стартуватиме у наступному розіграші Ліги чемпіонів із другого раунду у статусі сіяної команди.
Про це стало відомо після завершення сезону у європейських чемпіонатах.
Потенційні суперники Динамо у Лізі чемпіонів
У другому раунді кваліфікації Динамо буде серед сіяних команд, але в разі виходу до третього раунду – опиниться у кошику з несіяними.
Загалом біло-синім у кваліфікації необхідно буде здолати три команди, аби вийти в основний турнір Ліги чемпіонів.
Нині відомі всі 12 потенційних суперників, з якими може зіграти Динамо у другому колі:
- Зрінські (Боснія і Герцеговина);
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар);
- Брейдаблік (Ісландія);
- Пафос (Кіпр);
- Дріта (Косово);
- РФШ (Латвія);
- Жальгіріс (Литва);
- Лінфілд (Північна Ірландія);
- Нью-Сейнтс (Уельс);
- КуПС (Фінляндія);
- Рієка (Хорватія);
- Будучност (Чорногорія).
Матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. УЄФА проведе жеребкування цієї стадії 17 червня.
Якщо кияни успішно подолають другий раунд кваліфікації, то гарантовано матимуть єврокубкову осінь – мінімум це буде участь у Лізі конференцій.
Нагадаємо, вперше за 17 років жодна українська команда напряму не потрапила до основного раунду Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, київське Динамо стало чемпіоном української Прем’єр-ліги сезону-2024/25. Підопічні Олександра Шовковського стали єдиною командою, яка не зазнала жодної поразки у 30 турах УПЛ.