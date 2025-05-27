Мудрик прилетів на фінал ЛК, попри бан через допінг: як зараз виглядає

Український футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик, який нині відсторонений від футболу через позитивний тест на допінг, прилетів до Польщі на фінал Ліги конференцій, щоб підтримати партнерів по команді з трибун.

У вирішальному матчі за трофей третього за силою єврокубка Челсі зіграє проти іспанського Бетіса у Вроцлаві у середу, 28 травня.

Мудрик прибув на фінал ЛК Бетіс – Челсі

Про те, що Мудрик прилетів до Вроцлава на фінал Ліги конференцій, повідомив журналіст та коментатор Бен Джейкобс. Він зазначив, що у Челсі знають, що українець зробив свій внесок

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— Челсі знає, що він зробив свій внесок у їхній єврокубковий шлях, – написав він у соцмережі X.

Крім того журналістка телеканалу DAZN Сірая Шираз перетнулася у Вроцлаві з Мудриком та виклала їхнє спільне фото, підписавши знімок: Польща, ми тут.

POLAND WE ARE HERE pic.twitter.com/JrlytSCl4x — Ray (@SirayahShiraz) May 27, 2025

На знімку Мудрик позував у чорній футболці, одягненій у чорну стьобану жилетку Челсі з десятим ігровим номером, а на голові у нього була чорна бандана.

Їхня спільна світлина на момент написання новини набрала понад 19 тис. вподобань, понад 500 коментарів та майже 500 тис. переглядів.

Зазначимо, що після повідомлення про позитивний тест на допінг Мудрик перестав бути активним у соціальних мережах та не публікує дописи, зокрема в Instagram.

Раніше ЗМІ писали, що у Челсі вирішили, що Мудрик отримає медаль з фіналу Ліги конференцій срібного або золотого ґатунку.

Фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі розпочнеться о 22:00 у середу, 28 травня, у Вроцлаві. Факти ICTV розповідали, хто покаже цей матч в Україні.

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