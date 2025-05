Мудрик прилетів на фінал ЛК, попри бан через допінг: як зараз виглядає

Український футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик, який нині відсторонений від футболу через позитивний тест на допінг, прилетів до Польщі на фінал Ліги конференцій, щоб підтримати партнерів по команді з трибун.

У вирішальному матчі за трофей третього за силою єврокубка Челсі зіграє проти іспанського Бетіса у Вроцлаві у середу, 28 травня.

Про те, що Мудрик прилетів до Вроцлава на фінал Ліги конференцій, повідомив журналіст та коментатор Бен Джейкобс. Він зазначив, що у Челсі знають, що українець зробив свій внесок

Крім того журналістка телеканалу DAZN Сірая Шираз перетнулася у Вроцлаві з Мудриком та виклала їхнє спільне фото, підписавши знімок: Польща, ми тут.

