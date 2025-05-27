Він ще позапалює: Маркевич назвав найкращого футболіста в УПЛ

Колишній тренер збірної України, Дніпра та Металіста Мирон Маркевич розповів, що вважає футболіста київського Динамо Андрія Ярмоленка найкращим гравцем української Прем’єр-ліги на цей момент.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Sport.ua.

Маркевич назвав найкращого гравця УПЛ

На думку футбольного фахівця, керівництво Динамо ухвалило правильне рішення, продовживши з 35-річним гравцем контракт.

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— Андрій Ярмоленко – найкращий, на цей момент, гравець нашого чемпіонату. Тут все логічно, що керівництво клубу продовжило з цим класним півзахисником контракт, попри його вік. Думаю, він ще позапалює, – сказав Маркевич.

Він також додав, що водночас у молодих динамівських футболістів буде чудова можливість і далі вчитися у Ярмоленка.

Нагадаємо, київське Динамо стало чемпіоном української Прем’єр-ліги сезону-2024/25. Біло-сині стали єдиною командою, яка не зазнала жодної поразки у 30 турах УПЛ.

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