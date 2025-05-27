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3 хв.

Збірна України з футболу зазнала кадрової втрати перед турніром у Канаді

Олександр Назаренко

Півзахисник житомирського Полісся Олександр Назаренко пропустить матчі збірної України на товариському турнірі у Канаді.

Про це футболіст повідомив пресслужбі свого клубу.

Назаренко не зіграє за збірну через травму

25-річний Олександр Назаренко зазнав ушкодження, тому вимушено пропустив останні матчі в УПЛ проти Зорі та Кривбаса.

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За словами футболіста, для повного відновлення від травми йому знадобиться близько місяця, тому він не зможе поїхати з національною командою у Канаду, але буде готовий до тренувальних зборів з командою.

— На жаль, я отримав пошкодження, яке не дає мені змоги зіграти, і прийшли до висновку з лікарем, що мені треба добре відновитися на наступний сезон. Для повного відновлення ще десь місяць потрібен. Я сподіваюсь, що на зборах все буде окей. На жаль, травма заважає мені поїхати в Канаду, — сказав він.

Поки не відомо, хто замінить Назаренка у складі збірної України. Тренерський штаб Сергія Реброва включив до основної заявки 26 футболістів, ще четверо потрапили до резервного списку.

 

На товариському турнірі у Канаді збірна України проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який прийматиме поєдинки фінальної частини ЧС-2026.

Із Канадою синьо-жовті зустрінуться 7 червня, а 10 червня запланована гра з Новою Зеландією.

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Фото: ФК Полісся

Збірна України, ФК Полісся, Футбол
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