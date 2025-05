Світоліна вийшла до третього кола Ролан Гаррос: відома наступна суперниця

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025.

У двох сетах вона здолала представницю Угорщини Анну Бондар з рахунком 7:6 (7:4), 7:5.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 56 хвилин, за які Еліна чотири рази подала навиліт, припустилася на одну невимушену помилку більше (36:35), але мала більше віннерів за суперницю 29:20.

У першій партії Світоліна з брейком повела 3:0, одна Бондар вдалося зрівняти 3:3, взявши подачу українки. Результат першого сету визначився на тайбрейку, в якому Еліна виграла чотири розіграші поспіль – сетпойнт їй вдався з другої спроби.

Другий сет розпочався з обміну брейками, а вирішальним став 11-й гейм на подачі Бондар, який взяла Світоліна, після чого подала на матч і закрила гру.

Elina on clay @ElinaSvitolina defeats Bondar in straight sets 7-6(4), 7-5 and books her spot into the next round. #RolandGarros pic.twitter.com/CHR4SBu1lx

— wta (@WTA) May 28, 2025