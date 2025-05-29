Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Грають трошки в різні стилі: Шевченко зробив прогноз на фінал ЛЧ-2025

Андрій Шевченко
Фото: Getty Images

Президент Української асоціації футболу та легенда Мілана Андрій Шевченко дав свій прогноз на фінал Ліги чемпіонів-2025, у якому зіграють ПСЖ та Інтер.

Про це він сказав у Львові, де 29 травня розпочалося турне трьох Золотих м’ячів, які вигравали Шевченко, Олег Блохін та Ігор Бєланов.

ПСЖ – Інтер: прогноз Шевченка

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Мюнхені на Альянц-Арені у суботу, 31 травня. Для ПСЖ це буде другий фінал в історії, тоді як для Інтера аж сьомий, з яких у трьох нерадзуррі здобували перемогу.

Зараз дивляться

За словами ексфутболіста Мілана, з фаворитом на фінальний матч Ліги чемпіонів 2025 року він не визначився. Але Шевченко зазначив, що чекає на дуже яскраву гру.

— Я думаю, буде яскравий футбол. Це дві команди, які грають трошки в різні стилі. Інтер — дуже гарна команда, яка вже вдруге поспіль потрапляє у фінал. ПСЖ за останні роки дуже сильно проявив себе. Фінал буде дуже яскравим. Думаю, виграє команда, яка краще буде підготовлена, — сказав Шевченко.

Зазначимо, що раніше шанси обох команд оцінив суперкомп’ютер аналітичного порталу Opta. Фаворитом фіналу Ліги чемпіонів він вважає чинних чемпіонів Франції – ПСЖ із ймовірністю у 53,6%.

Також вже відомий прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Інтер у фіналі Ліги чемпіонів-2025.

Читайте також
ПСЖ – Інтер: де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів
Альянц Арена

Джерело: 24 канал

Пов'язані теми:

ІнтерАндрій ШевченкоЛіга чемпіонівПСЖФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь