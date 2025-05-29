Грають трошки в різні стилі: Шевченко зробив прогноз на фінал ЛЧ-2025
Президент Української асоціації футболу та легенда Мілана Андрій Шевченко дав свій прогноз на фінал Ліги чемпіонів-2025, у якому зіграють ПСЖ та Інтер.
Про це він сказав у Львові, де 29 травня розпочалося турне трьох Золотих м’ячів, які вигравали Шевченко, Олег Блохін та Ігор Бєланов.
ПСЖ – Інтер: прогноз Шевченка
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Мюнхені на Альянц-Арені у суботу, 31 травня. Для ПСЖ це буде другий фінал в історії, тоді як для Інтера аж сьомий, з яких у трьох нерадзуррі здобували перемогу.
За словами ексфутболіста Мілана, з фаворитом на фінальний матч Ліги чемпіонів 2025 року він не визначився. Але Шевченко зазначив, що чекає на дуже яскраву гру.
— Я думаю, буде яскравий футбол. Це дві команди, які грають трошки в різні стилі. Інтер — дуже гарна команда, яка вже вдруге поспіль потрапляє у фінал. ПСЖ за останні роки дуже сильно проявив себе. Фінал буде дуже яскравим. Думаю, виграє команда, яка краще буде підготовлена, — сказав Шевченко.
Зазначимо, що раніше шанси обох команд оцінив суперкомп’ютер аналітичного порталу Opta. Фаворитом фіналу Ліги чемпіонів він вважає чинних чемпіонів Франції – ПСЖ із ймовірністю у 53,6%.
Також вже відомий прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Інтер у фіналі Ліги чемпіонів-2025.