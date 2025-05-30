7,5 кг срібла і гол на 11-й секунді: десять фактів про Лігу чемпіонів

У фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 зустрінуться французький ПСЖ та міланський Інтер. Парижани ще ніколи не вигравали цей турнір, тоді як нерадзуррі тричі підіймали трофей.

Напередодні фіналу єврокубка, який відбудеться у Мюнхені, Факти ICTV зібрали цікаві факти про Лігу чемпіонів.

Ліга чемпіонів: добірка цікавих фактів

За всю історію Ліги чемпіонів 23 різні клуби вигравали її трофей із моменту заснування у 1955/56 роках.

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ПСЖ надіється стати 24-ю та другою французькою командою, яка підніме найпрестижніший клубний трофей Європи, після Марселя в 1993 році.

Отож, представляємо цікаві факти про Лігу чемпіонів:

З 2009 року клуби більше не можуть зберігати оригінальний трофей

До 2009 року клуби, які вигравали Лігу чемпіонів, мали можливість зберігати оригінальний трофей, якщо вони здобували перемогу п’ять разів або тричі поспіль. Цей привілей був наданий Реалу, Мілану і Ліверпулю.

Однак з 2009 року УЄФА вирішив зберігати справжній трофей у себе і нагороджувати команди лише копіями, забезпечуючи спадковість і святість трофею Ліги чемпіонів для наступних поколінь.

Трофей ЛЧ важить майже 8 кг

Трофей Ліги чемпіонів вражає не лише своїм дизайном, а й вагою 7,5 кг і висотою 73,5 см. Чашу кубка виробляють зі срібла з золотим покриттям всередині.

Хоча це не найважчий трофей у світі спорту, але він є цінним для будь-якої команди, якій щастить його виграти.

Гімн ЛЧ виконується трьома мовами

Гімн Ліги чемпіонів написав британський композитор Тоні Бріттен у 1992 році на основі твору Георга Фрідріха Генделя – Zadok the Priest.

У тексті використано три офіційні мови УЄФА: англійську, французьку та німецьку. Гімн грає перед усіма матчами турніру, під час виходу команд на поле, а також на церемоніях відкриття та нагородження.

Реал Мадрид – рекордсмен за перемогами

З моменту заснування Ліги чемпіонів у 1955 році Реал Мадрид вигравав трофей 15 разів, що є абсолютним рекордом.

При чому вершковим вдалося виграти Лігу чемпіонів п’ять сезонів поспіль. Це сталося у період з 1956 до 1960 року.

За кількістю переможців з одної ліги – лідирує Англія

Попри абсолютний тріумф Реала, у Лізі чемпіонів за кількістю переможців з однієї країни – домінують англійські клуби.

Шістьом англійським командам вдалося виграти ЛЧ – це Ліверпуль (6 разів), Манчестер Юнайтед (3), Ноттінгем Форест (2), Астон Вілла (1), Челсі (1) та Манчестер Сіті (1).

Англійським клубам заборонили грати протягом 5 років

У період із 1986 до 1991 року англійським клубам було заборонено грати в Лізі чемпіонів після трагедії на стадіоні, що сталася на стадіоні Ейзель.

29 травня 1985 року назвали чорним днем у футболі. Тоді у фіналі Кубка європейських чемпіонів між Ліверпулем та Ювентусом сталася бійка за участю фанатів. А потім обвалилася стіна трибуни. Це призвело до смерті 39 людей, ще 600 дістали поранення.

Найшвидший гол в історії ЛЧ

Нідерландський футболіст Рой Макай є автором найшвидшого голу в історії Ліги чемпіонів. Виступаючи за Баварію у матчі у матчі-відповіді 1/8 фіналу у Мюнхені він вразив ворота Реала на 11-й секунді гри.

Це досягнення досі нікому не вдалося перевершити.

Найкращий бомбардир в історії ЛЧ

Португальський футболіст Криштіану Роналду є рекордсменом за кількістю голів у турнірі. На його рахунку 140 м’ячів. Друге місце за цим показником в аргентинця Ліонеля Мессі – 129 голів.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко у Лізі чемпіонів відзначився 48 голами. Стільки ж забив шведський нападник Златан Ібрагімович.

Стамбульське диво та фінал 1999 року

Найкращими фіналами в історії Ліги чемпіонів вважаються ті, які відбулися у 1999 та 2005 роках.

У фіналі 1999 року Манчестер Юнайтед здолав Баварію у компенсований час. До 85-ї хвилини Баварія вела з рахунком 1:0 і була за крок від перемоги, але МЮ забив двічі після 90-ї хвилини та виборов трофей.

У 2005 році Мілан, який вважався фаворитом, зустрічався у фіналі з Ліверпулем. Россонері пішли на перерву з перевагу у 3:0, але мерсисайдці відігралися у другому таймі 3:3 і в серії пенальті вирвали перемогу, яку ЗМІ прозвали Стамбульське диво.

Шевченко – перший українець з трофеєм ЛЧ

Першим українським футболістом, який разом зі своєю командою переміг у фіналі Ліги чемпіонів, є Андрій Шевченко у складі Мілана. Це сталося у сезоні 2002/2003, коли россонері обіграли Ювентус, а Шевченко забив вирішальний пенальті у серії.

А ось рекордсменом за кількістю перемог серед українців є Андрій Лунін, який із Реалом двічі здобув трофей ЛЧ – востаннє у 2024 році.

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