Фінал Ліги чемпіонів 2025: коли та о котрій відбудеться матч ПСЖ – Інтер

У фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 зустрінуться міланський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.

У півфіналі нерадзуррі обіграли Барселону (3:3, 4:3), а парижани завдали двох поразок лондонському Арсеналу (1:0, 2:1).

Факти ICTV розповідають, коли та о котрій фінал Ліги чемпіонів 2025, у межах якого відбудеться матч ПСЖ – Інтер.

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Коли фінал Ліги чемпіонів 2025

Фінал Ліги чемпіонів 2025 відбудеться у суботу, 31 травня. Початок матчу ПСЖ – Інтер о 22:00 за київським часом.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Альянц-Арені у Мюнхені, Німеччина. Стадіон вміщує понад 75 тис. глядачів.

Стадіон вдруге прийматиме фінал Ліги чемпіонів, вперше це сталося у 2012 році, коли Челсі переміг мюнхенську Баварію у серії пенальті.

Планувалося, що Мюнхен прийме фінал ЛЧ ще у 2023 році, але згодом право на його проведення отримав стадіон імені Ататюрка в Стамбулі. Таке зміщення відбулося через пандемію коронавірусу.

Також ми писали, хто покаже у прямій трансляції в Україні матч ПСЖ – Інтер у фіналі Ліги чемпіонів.

Із результатами матчів Ліги чемпіонів на стадії плейоф ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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