За підсумками матчів 1/2 фіналу визначилися обидва фіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Факти ICTV розповідають, хто вийшов у фінал Ліги чемпіонів 2025 року.

Хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

У фіналі Ліги чемпіонів зіграють італійський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.

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Першим путівку до фіналу вибороли підопічні Сімоне Індзагі. У двоматчевому протистоянні з Барселоною Інтер здобув перемогу з рахунком 7:6 (3:3, 4:3) за сумою двох матчів.

Для нерадзуррі це буде сьомий фінал Ліги чемпіонів в історії. Тричі Інтер підіймав трофей у сезонах: 1963/64, 1964/65 та 2009/10. Водночас це також буде для команди другий фінал ЛЧ за останні три роки (у сезоні-2023/24 Інтер програв Манчестер Сіті 0:1).

Другим фіналістом Ліги чемпіонів став чинний чемпіон Франції ПСЖ, який обіграв у двох матчах лондонський Арсенал (1:0, 2:1). Для парижан це другий фінал ЛЧ в історії.

Фінал Ліги чемпіонів 2025 відбудеться у суботу, 31 травня, на стадіоні Альянц-Арена. Переможець турніру кваліфікується до основного раунду Ліги чемпіонів наступного сезону та гратиме у Суперкубку УЄФА.

Зазначимо, що у фіналі Ліги чемпіонів у Мюнхені виступить американський гурт Linkin Park.

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