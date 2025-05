Через десять років: Аллегрі вдруге очолив Мілан

Італійський Мілан оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі головним тренером чоловічої команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті россонері.

На цій посаді 57-річний італійський фахівець змінив португальця Сержіу Консейсау, про відставку якого оголосили напередодні.

Мілан не повідомив деталі та термін контракту із Аллегрі.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 30, 2025