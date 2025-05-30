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Через десять років: Аллегрі вдруге очолив Мілан

Массіміліано Аллегрі
Фото: Depositphotos

Італійський Мілан оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі головним тренером чоловічої команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті россонері.

Массіміліано Аллегрі – головний тренер Мілана

— ФК Мілан із радістю повідомляє, що Массіміліано Аллегрі призначено головним тренером першої чоловічої команди, – йдеться у повідомленні.

На цій посаді 57-річний італійський фахівець змінив португальця Сержіу Консейсау, про відставку якого оголосили напередодні.

Зараз дивляться

Мілан не повідомив деталі та термін контракту із Аллегрі.

Массиміліано Аллегрі вдруге у кар’єрі очолив Мілан. Він вже тренував россонері у період з 2010 до 2014 року, вигравши чемпіонат Італії та Суперкубок країни.

З 2014 до 2019 року, а потім у період 2021-2024 року очолював Ювентус, привівши його до п’яти титулів чемпіона Серії А, п’яти трофеїв Кубка Італії та двох Суперкубків Італії.

У сезоні-2024/25 Мілан посів лише восьму сходинку у Серії А та наступний сезон проведе без єврокубків.

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