Через десять років: Аллегрі вдруге очолив Мілан

Італійський Мілан оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі головним тренером чоловічої команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті россонері.

Массіміліано Аллегрі – головний тренер Мілана

— ФК Мілан із радістю повідомляє, що Массіміліано Аллегрі призначено головним тренером першої чоловічої команди, – йдеться у повідомленні.

На цій посаді 57-річний італійський фахівець змінив португальця Сержіу Консейсау, про відставку якого оголосили напередодні.

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Мілан не повідомив деталі та термін контракту із Аллегрі.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 30, 2025

Массиміліано Аллегрі вдруге у кар’єрі очолив Мілан. Він вже тренував россонері у період з 2010 до 2014 року, вигравши чемпіонат Італії та Суперкубок країни.

З 2014 до 2019 року, а потім у період 2021-2024 року очолював Ювентус, привівши його до п’яти титулів чемпіона Серії А, п’яти трофеїв Кубка Італії та двох Суперкубків Італії.

У сезоні-2024/25 Мілан посів лише восьму сходинку у Серії А та наступний сезон проведе без єврокубків.

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