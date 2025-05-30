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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Світоліна виграла два тайбрейки і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу тенісного турніру Ролан Гаррос.

У двох сетах на тайбрейках вона здолала американську тенісистку Бернарду Перу з рахунком 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Світоліна вийшла у четверте коло Ролан Гаррос

Тенісистки провели на корті 2 години та 14 хвилин, за які Еліна зробила сім ейсів, припустилася менше невимушених помилок (30:44) та мала на два віннери менше (32:34).

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У першій партії Еліна програла дві свої подачі, але взяла одну суперниці. У восьмому геймі українка оформила брейк і зрівняла 4:4. Згодом гра перейшла на тайбрейк, в якому Еліна з трьома міні-брейками повела у рахунку.

Перші вісім геймів другого сету на корті точилася рівна боротьба. Далі Еліна взяла подачу суперниці, але вона відповіла зворотнім брейком.

Після цього вони ще раз обмінялися брейками і гра перейшла на тайбрейк, який виграла Світоліна і закрила матч.

Наступною суперницею Світоліної стане четверта ракетка світу Жасмін Паоліні, яка у третьому колі здолала іншу українку Юлія Стародубцеву. Переможниця їхнього матчу вийде на когось із пари між казашкою Єленою Рибакіною та полькою Ігою Свьонтек.

Зазначимо, що в одиночному турнірі Ролан Гаррос Світоліна залишилася єдиною українкою, яка продовжує боротьбу за трофей.

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