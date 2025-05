Світоліна виграла два тайбрейки і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу тенісного турніру Ролан Гаррос.

У двох сетах на тайбрейках вона здолала американську тенісистку Бернарду Перу з рахунком 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Тенісистки провели на корті 2 години та 14 хвилин, за які Еліна зробила сім ейсів, припустилася менше невимушених помилок (30:44) та мала на два віннери менше (32:34).

У першій партії Еліна програла дві свої подачі, але взяла одну суперниці. У восьмому геймі українка оформила брейк і зрівняла 4:4. Згодом гра перейшла на тайбрейк, в якому Еліна з трьома міні-брейками повела у рахунку.

Перші вісім геймів другого сету на корті точилася рівна боротьба. Далі Еліна взяла подачу суперниці, але вона відповіла зворотнім брейком.

Після цього вони ще раз обмінялися брейками і гра перейшла на тайбрейк, який виграла Світоліна і закрила матч.

