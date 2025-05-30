Реал підписав зірку Ліверпуля та встановив космічну суму викупу

Мадридський Реал оголосив про підписання контракту з гравцем збірної Англії та зіркою Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.

Про це повідомляється на офіційному сайті вершкових.

Трент Александер-Арнольд – гравець Реала

У травні цього року 26-річний Александер-Арнольд оголосив, що залишає Енфілд після 20 років у структурі Ліверпуля.

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Контракт Трента Александера-Арнольда з Реалом розрахований на шість сезонів із 1 червня 2025 року до 30 червня 2031 року.

За даними журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, Реал встановив на Трента клаусулу у розмірі €1 млрд.

Що відомо про Трента Александер-Арнольда

Тренту 26 років і він переходить у Реал у статусі чинного чемпіона Англії у складі Ліверпуля. Він виступає на позиції правого захисника.

Окрім цьогорічного чемпіонства, в активі Трента такі перемоги з Ліверпулем: перемога у Лізі чемпіонів, трофей Клубного чемпіонату світу, Суперкубок УЄФА, титул АПЛ у 2019 році, перемога у Кубку та Суперкубку Англії, дві перемоги у Кубку англійської ліги.

Александер-Арнольд з 2018 року є повноправним гравцем збірної Англії, з якою він зіграв на двох чемпіонатах світу (2018 і 2022) і одному чемпіонаті Європи (2024).

До Ліверпуля він приєднався у віці шести років і дебютував у першій команді у віці 18 років у жовтні 2016 року. Це був перший з його 354 виступів за мерсисайдців, у складі яких він забив 23 голи.

Нагадаємо, раніше Реал оголосив, що досяг домовленості з англійським Борнмутом про перехід 20-річного захисника Діна Гейсена. Він став першим новачком вершкових на сезон-2025/26.

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