Всі фінали Ліги чемпіонів та переможці турніру

Ліга чемпіонів УЄФА — це найпрестижніший клубний турнір у європейському футболі, який щороку збирає найкращі команди з усього континенту. Заснований у 1955 році як Кубок європейських чемпіонів, турнір із часом перетворився на головну футбольну арену для боротьби за титул найсильнішого клубу Європи.

Сотні мільйонів уболівальників по всьому світу стежать за матчами Ліги чемпіонів, де народжуються легенди, створюються незабутні моменти і втілюються найамбітніші мрії футболістів та клубів.

Факти ICTV пригадали, з чого починалися змагання, а також всі фінали Ліги чемпіонів та переможців турніру.

Зараз дивляться

Всі фінали ліги чемпіонів: як це було

Першим володарем трофею став Реал Мадрид у 1956 році, здолавши у фіналі французький Стад де Реймс. Наступні чотири сезони цей титул знову здобував Реал, що зробило клуб лідером турніру. Загалом мадридці є абсолютними рекордсменами за кількістю перемог — 15 разів вони ставали найкращими в Європі, востаннє у 2024 році, перегравши дортмундську Боруссію.

У 60-х роках почали з’являтись нові переможці, зокрема Бенфіка, Мілан, Інтер, а у 1967 році тріумфував шотландський Селтік. У 1968-му Манчестер Юнайтед став першим англійським клубом, який виграв турнір.

У 70-х роках відзначився нідерландський Аякс, який тричі поспіль здобув титул, а потім естафету прийняла Баварія — також із трьома перемогами підряд. Наприкінці 70-х двічі вигравав англійський Ноттінгем Форест.

У 80-х роках титул брали різні клуби — Астон Вілла, Гамбург, Стяуа, Порту, ПСВ, Ювентус, Ліверпуль. 90-ті стали періодом нового лідерства Мілана, а також повернення Аякса та Ювентуса. У 1999-му драматичну перемогу здобув Манчестер Юнайтед, забивши два голи у компенсований час у фіналі проти Баварії.

У 2000-х знову домінували Реал Мадрид і Мілан. Не забуваймо і про сенсаційний камбек Ліверпуля у фіналі 2005 року проти Мілана, коли англійці програвали 0:3, але зрівняли рахунок і перемогли у серії пенальті.

У 2010-х Барселона, Баварія, Челсі і особливо Реал Мадрид знову були фаворитами. Іспанці тричі поспіль вигравали Лігу чемпіонів з 2016 по 2018 рік.

У 2020-х перемагали Баварія (2020), Челсі (2021), Реал Мадрид (2022), Манчестер Сіті (2023) та знову Реал у 2024 році.

Ліга чемпіонів: переможці турніру з 1956 до 2024 року

Всі переможці Ліги чемпіонів:

1956: Реал Мадрид переміг Стад де Реймс з рахунком 4:3.

1957: Реал Мадрид обіграв Фіорентину 2:0.

1958: Реал Мадрид здолав Мілан 3:2.

1959: Реал Мадрид переміг Стад де Реймс 2:0.

1960: Реал Мадрид виграв у Айнтрахта з рахунком 7:3.

1961: Бенфіка перемогла Барселону 3:2.

1962: Бенфіка обіграла Реал Мадрид 5:3.

1963: Мілан здолав Бенфіку 2:1.

1964: Інтер переміг Реал Мадрид 3:1.

1965: Інтер обіграв Бенфіку 1:0.

1966: Реал Мадрид переміг Партизан 2:1.

1967: Селтік здолав Інтер 2:1.

1968: Манчестер Юнайтед виграв у Бенфіки 4:1.

1969: Мілан переміг Аякс 4:1.

1970: Феєнорд обіграв Селтік 2:1.

1971: Аякс переміг Панатінаїкос 2:0.

1972: Аякс здолав Інтер 2:0.

1973: Аякс обіграв Ювентус 1:0.

1974: Баварія та Атлетіко зіграли 1:1; у переграванні Баварія перемогла 4:0.

1975: Баварія виграла у Лідс Юнайтед 2:0.

1976: Баварія здолала Сент-Етьєн 1:0.

1977: Ліверпуль переміг Боруссію Менхенгладбах 3:1.

1978: Ліверпуль обіграв Брюгге 1:0.

1979: Ноттінгем Форест переміг Мальме 1:0.

1980: Ноттінгем Форест здолав Гамбург 1:0.

1981: Ліверпуль обіграв Реал Мадрид 1:0.

1982: Астон Вілла перемогла Баварію 1:0.

1983: Гамбург виграв у Ювентуса 1:0.

1984: Ліверпуль та Рома зіграли 1:1; Ліверпуль переміг у серії пенальті 4:2.

1985: Ювентус обіграв Ліверпуль 1:0.

1986: Стяуа та Барселона зіграли 0:0; Стяуа перемогла у серії пенальті 2:0.

1987: Порту здолав Баварію 2:1.

1988: ПСВ та Бенфіка зіграли 0:0; ПСВ переміг у серії пенальті 6:5.

1989: Мілан обіграв Стяуа 4:0.

1990: Мілан переміг Бенфіку 1:0.

1991: Црвена Звезда та Марсель зіграли 0:0; Црвена Звезда перемогла у серії пенальті 5:3.

1992: Барселона обіграла Сампдорію 1:0.

1993: Марсель переміг Мілан 1:0.

1994: Мілан здолав Барселону 4:0.

1995: Аякс обіграв Мілан 1:0.

1996: Ювентус та Аякс зіграли 1:1; Ювентус переміг у серії пенальті 4:2.

1997: Боруссія Дортмунд перемогла Ювентус 3:1.

1998: Реал Мадрид обіграв Ювентус 1:0.

1999: Манчестер Юнайтед здолав Баварію 2:1.

2000: Реал Мадрид переміг Валенсію 3:0.

2001: Баварія та Валенсія зіграли 1:1; Баварія перемогла у серії пенальті 5:4.

2002: Реал Мадрид обіграв Байєр Леверкузен 2:1.

2003: Мілан та Ювентус зіграли 0:0; Мілан переміг у серії пенальті 3:2.

2004: Порту здолав Монако 3:0.

2005: Ліверпуль та Мілан зіграли 3:3; Ліверпуль переміг у серії пенальті 3:2.

2006: Барселона обіграла Арсенал 2:1.

2007: Мілан переміг Ліверпуль 2:1.

2008: Манчестер Юнайтед та Челсі зіграли 1:1; Манчестер Юнайтед переміг у серії пенальті 6:5.

2009: Барселона здолала Манчестер Юнайтед 2:0.

2010: Інтер обіграв Баварію 2:0.

2011: Барселона перемогла Манчестер Юнайтед 3:1.

2012: Челсі та Баварія зіграли 1:1; Челсі переміг у серії пенальті 4:3.

2013: Баварія здолала Боруссію Дортмунд 2:1.

2014: Реал Мадрид обіграв Атлетіко 4:1.

2015: Барселона перемогла Ювентус 3:1.

2016: Реал Мадрид та Атлетіко зіграли внічию 1:1. У серії пенальті переміг Реал Мадрид з рахунком 5:3.

2017: Реал Мадрид впевнено переміг Ювентус з рахунком 4:1.

2018: Реал Мадрид здолав Ліверпуль 3:1. Це був третій титул поспіль для мадридського клубу.

2019: Ліверпуль переміг Тоттенгем з рахунком 2:0.

2020: Баварія обіграла Парі Сен-Жермен з рахунком 1:0.

2021: Челсі переміг Манчестер Сіті 1:0.

2022: Реал Мадрид знову став чемпіоном, перемігши Ліверпуль 1:0.

2023: Манчестер Сіті вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, здолавши Інтер 1:0.

2024: Реал Мадрид переміг Боруссію Дортмунд з рахунком 2:0, здобувши свій 15-й титул.

Джерело: UEFA

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.