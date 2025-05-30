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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Ястремська вилетіла з Ролан Гаррос після поразки у двох сетах

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос на стадії третього кола.

У двох сетах вона поступилася “нейтральній” Людмилі Самсоновій із рахунком 6:2, 6:3.

Ястремська програла Самсоновій на Ролан Гаррос

Тенісистки провели на корті 1 годину та 28 хвилин, за які українка зробила один ейс, припустилася більше невимушених помилок (26:11) та мала більше вінерів 27:11, ніж суперниця.

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У першій партії Ястремська дозволила Самсоновій зробити перший брейк у третьому геймі, а потім – у сьомому. У наступному геймі Даяна відіграла два сетболи, але все ж Самсонова його закрила.

На старті другого сету Самсоновій знову вдався ранній брейк. У восьмому геймі українка могла зрівняти, але “нейтральна” відіграла вісім брейкпойнтів. У наступному геймі опонентка Даяни з другої спроби реалізувала матчпойнт.

Нагадаємо, у попередньому колі Ястремська обіграла 11-ту сіяну “нейтральну” Діану Шнайдер, яка має паспорт РФ, із рахунком 7:5, 7:5.

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