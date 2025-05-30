Збірна України U-20 дізналася суперників на молодіжному ЧС-2025 з футболу
Відбулося жеребкування молодіжного чемпіонату світу з футболу-2025 серед команд U-20, який прийме Чилі. Своїх суперників на стадії групового етапу дізналася й збірна України.
Всього участь у турнірі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій.
Жеребкування ЧС-2025 серед команд U-20
Перед жеребкуванням команда Дмитра Михайленка потрапила до другого кошика посіву, який сформувався за сумою очок, здобутих країною на останніх п’яти чемпіонатах світу U-20. Також враховувався географічний принцип.
За результатами жеребкування, збірна України потрапила до квартету B, де її суперниками стануть однолітки зі Південної Кореї, Парагваю та Панами.
Результати жеребкування ЧС-2025 (U-20)
- Група A: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет;
- Група B: Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама;
- Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія;
- Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина;
- Група E: США, Нова Каледонія, Франція, Південна Африка;
- Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.
На молодіжний ЧС-2025 синьо-жовті відібралися завдяки виходу у півфінал юнацького Євро-2024 (U-19).
ЧС-2025 (U-20) відбудеться з 27 вересня до 19 жовтня. Турнір прийме п’ять чилійських міст – Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька.
За регламентом із кожної групи до раунду 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірних, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце.
Збірна України уп’яте в історії візьме участь у молодіжному ЧС з футболу (U-20).
На чотирьох попередніх турнірах збірна України виходила до плейоф: тричі зупинялася на стадії 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а у 2019 року стала переможцем турніру, обігравши у фіналі Південну Корею.